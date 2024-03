Damian Lillard perdeu 41 pontos quando o Bucks ultrapassou o Clippers sem Giannis Antetokounmpo.

Damian Lillard mais do que atuou na noite de segunda-feira em Milwaukee.

Lillard perdeu 41 pontos e ajudou o Bucks a sair de uma lacuna de 15 pontos no segundo tempo para vencer o Los Angeles Clippers por 113-106 sem Giannis Antetokounmpo no Fiserve Forum. Isso marcou a sexta vitória dos Bucs após o intervalo do All-Star, e outro desempenho sólido sob o comando do novo técnico Doc Rivers.

Antetokounmpo foi excluído do jogo pouco antes do início devido à tendinite de Aquiles esquerdo, que Rivers disse ter sido um problema para o astro nos últimos jogos. Ele foi à quadra para sua rotina habitual de pré-jogo, mas acabou interrompendo e indo embora. Antetokounmpo – que tem média de 30,8 pontos e 61,9% de arremessos de campo, o recorde de sua carreira – perdeu apenas três jogos nesta temporada.

“Tem vindo dos últimos dois ou três jogos”, disse Rivers antes da vitória. através da ESPN. “Ele foi muito legal esta manhã… vamos descobrir a partir daí.”

Os Clippers aproveitaram ao máximo sua ausência logo no início. Eles conseguiram uma vantagem de sete pontos no intervalo e rapidamente aumentaram para 15 pontos no terceiro quarto.

Mas foi uma sequência de 10 a 0 no final do terceiro quarto que se estendeu até o quarto que finalmente trouxe o Bucks de volta. Então, depois de uma cesta de 3 pontos de Paul George no meio do quarto período, o Bucks fez isso de novo. Eles tiveram um rompimento de 15 a 0, provocado por um passo para trás de Lillard de 3 pontos, e de repente assumiram o controle total do jogo. Os Bucs mantiveram os Clippers com três gols de campo no resto do caminho – dois dos quais chegaram tarde demais para fazer a diferença no tempo do lixo – para garantir uma vitória de sete pontos.

Damian Lillard e os Bucks já venceram seis jogos após o intervalo do All-Star. (Patrick McDermott/Imagens Getty)

Lillard terminou a vitória com 41 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. Bobby Portis saiu do banco para somar 28 pontos e 16 rebotes, e Patrick Beverley terminou com 12 pontos e nove rebotes. Eles são os únicos três jogadores dos Bucs a marcar dois dígitos.

James Harden liderou o Clippers com 29 pontos e oito assistências. Paul George somou 29 pontos e cinco rebotes em 10 de 17 arremessos de campo, e Kawhi Leonard terminou com 16 pontos. Os Clippers estavam sem o guarda veterano Russell Westbrook, que quebrou a mão na sexta-feira e passou por uma cirurgia na mão na segunda-feira. A equipe espera que ele volte a tempo para os playoffs. Os Clippers têm um recorde de 39-21, que ocupa o quarto lugar na classificação da Conferência Oeste.

Quanto aos Bucs, eles finalmente parecem ter obtido sucesso com Rivers – que substituiu o técnico Adrian Griffin pouco antes do intervalo do All-Star. Eles venceram seis vezes e estão em segundo lugar na classificação da Conferência Leste com 41-21, embora ainda estejam atrás do Boston Celtics por oito jogos completos. O Bucks fará uma viagem de quatro jogos pela Califórnia começando na próxima quarta-feira contra o Golden State Warriors.

Embora não esteja claro por quanto tempo Antetokounmpo ficará afastado dos gramados, o Bucks parece mais do que capaz de se manter firme, independentemente de chegar ou não à reta final da temporada. Se isso será suficiente para pegar o Celtics, no entanto, ainda não se sabe.