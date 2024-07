Biden retira-se e apoia Kamala Harris, impulsionando a corrida presidencial de 2024 contra Trump

Presidente Biden anunciou Retirar-se da corrida presidencial Tornar a vice-presidente Kamala Harris a candidata democrata – Impulsionando a campanha de 2024 com os democratas sem precedentes processo Ele deverá ser substituído quatro meses após as eleições.

“Foi a maior honra da minha vida servir como seu Chanceler”, disse o Sr. Biden escreveu domingo Carta ao povo americano Postado nas redes sociais. “Embora seja minha intenção concorrer à reeleição, acredito que é do interesse do meu partido e do meu país que eu renuncie e me concentre exclusivamente no cumprimento dos meus deveres como Presidente durante o resto do meu mandato.”

Num post separado, ele ofereceu “total apoio e endosso a Kamala como candidata do nosso partido este ano”.

Harris Confiante Ele buscará a indicação do partido, afirmando por escrito que deseja “ganhar e conquistar” o apoio do partido.

Bill e Hillary Clinton, senador. Elizabeth Warren e os democratas rapidamente o apoiaram na Califórnia. Senhor. O governador Gavin Newsom está entre aqueles que pediram que Harris substituísse Biden. Outros, como o ex-presidente Barack Obama e a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, Sr. Ele elogiou Biden, mas não chegou a endossar Harris ou qualquer outra pessoa.

Os delegados à Convenção Nacional Democrata em Chicago votarão no candidato do partido. Espera-se que os democratas realizem uma votação nominal virtual inicial, formalizando a nomeação, em 1º de agosto, semanas antes do início da convenção, em 19 de agosto.

Primeiro Sr. A decisão de Biden de renunciar ocorreu após um desempenho desastroso Debate Presidencial No final de Junho, muitos no seu próprio partido questionavam se ele conseguiria derrotar Trump em Novembro e cumprir um segundo mandato de quatro anos. À medida que o número de líderes partidários crescia, a pressão sobre ele para renunciar logo aumentou. Legisladores democratas Ele aparentemente está pensando em substituí-lo na passagem.

O ex-presidente Donald Trump tem dito que a Fox News, e não a ABC News, deveria sediar o próximo debate presidencial. A ABC News está programada para transmitir o próximo debate presidencial em setembro.

Senhor. Acompanhe as atualizações ao vivo sobre a decisão de Biden de se afastar e o que acontece a seguir: