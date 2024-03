Biden cancelou US$ 6 bilhões em empréstimos estudantis para funcionários do serviço público

O presidente Joe Biden anunciou o cancelamento de quase 6 mil milhões de dólares (4,7 mil milhões de libras) em empréstimos estudantis para 78.000 trabalhadores do serviço público.

Até o momento, Biden amortizou US$ 143 bilhões em dívidas de quase 4 milhões de pessoas.

Os republicanos criticaram o perdão da dívida do presidente democrata, dizendo que os contribuintes americanos são, em última análise, quem paga a conta e que isso aumenta as propinas universitárias.

Nesta última medida, 78.000 funcionários do serviço público terão uma média de cerca de US$ 77.000 em cancelamento de dívidas de empréstimos estudantis.

“Estes funcionários do serviço público dedicaram as suas vidas a servir as suas comunidades, mas devido a falhas administrativas anteriores, nunca receberam o alívio que merecem nos termos da lei”, disse Biden num comunicado.