Fundador dos Panthers, Jerry Richardson morre aos 86 anos

Jerônimo J. Richardson nasceu em 18 de julho de 1936 em Spring Hope, NC, o primeiro passo em uma jornada que transformaria as Carolinas.

Depois de crescer na área de Fayetteville, Richardson frequentou o Wofford College em Spartanburg, SC; Lá ele se destacou no futebol e lançou as bases para um império de negócios que lhe permitiria retornar ao esporte que antes evitava.

Ele ainda detém o recorde de um único jogo da escola (241 contra Newberry em 1956), bem como os recordes de recepções de touchdown em uma temporada (9) e carreira (21). Esse tipo de produção lhe rendeu honras da Associated Press Little All-America em 1957 e 1958, e ele foi convocado pelo Baltimore Colts em 1959.

Com os Colts, ele ficou com o quarterback Johnny Unitas e recebeu um passe para touchdown do Hall of Fame no jogo do campeonato da NFL de 1959.

Mas depois de sua segunda temporada, ele se afastou da NFL em uma disputa de dinheiro e voltou para Spartanburg para iniciar sua carreira de negócios. Usando seu bônus de jogo do campeonato como dinheiro inicial, ele abriu seu primeiro restaurante Hardee’s em Spartanburg.

Lá, ele começou a enfatizar o atendimento ao cliente, o que se traduziu em comandar seu time de futebol.

Quando era o dono da equipe, Richardson costumava se referir às lições que aprendeu vendendo hambúrgueres. Enfiando a cabeça na fila do drive-thru, para espanto de clientes e funcionários, ele ocasionalmente visita restaurantes para checá-los.

Esse tipo de atenção não acontecia como nos tempos de dono dos Panteras, em que aprovava os detalhes dos projetos de paisagismo (plantas nativas de cada estado nas laterais norte e sul do estádio para representar as duas Carolinas) e a pintura no campo. Nos dias de jogo, ele dirige pelo Bank of America Stadium em seu carrinho de golfe, cumprimentando os torcedores, tirando fotos e aproveitando os momentos.

Mas antes que ele pudesse participar desses jogos e comemorar a chegada da NFL às Carolinas, ele tinha que entregar.

Richardson começou o processo de construção de um time de futebol em julho de 1987, quando se encontrou com o ex-CEO do Bank of America e ícone do Charlotte, Hugh McCall, para discutir seu sonho de trazer o jogo para seu estado natal.

Charlotte já havia se tornado uma cidade esportiva profissional com a chegada do Hornets da NBA em 1988, mas os dias em que a cidade lutava para se tornar algo mais do que um posto avançado regional ainda eram confundidos com Charleston, SC ou Charlottesville, Virgínia. , e os anos que se tornou o centro bancário nacional.

Ao longo do caminho, foram tomadas decisões que mudaram a face dos negócios esportivos. Ele contratou o executivo de marketing esportivo Max Mühlemann, e eles desenvolveram o primeiro conceito de licenciamento de assento permanente, no qual os torcedores pagavam uma taxa inicial para obter acesso aos ingressos para a temporada. Os Panthers foram o primeiro time a usar o conceito, e o fluxo de caixa foi fundamental para o financiamento privado do que se chamava Carolinas Stadium.