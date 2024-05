As ações da GameStop sobem mais de 70% enquanto o renascimento de ‘Roaring Kitty’ reacende a bonança das ações de memes

As ações da GameStop (GME) subiram até 110% na segunda-feira e foram interrompidas pela volatilidade várias vezes desde “Roaring Kitty”, a pessoa vista como o pontapé inicial da mania das ações memes durante a pandemia. Publicados Online pela primeira vez desde 2021.

As ações subiram 75% acima de US$ 30 por ação na segunda-feira. As ações subiram quase 60% nas últimas duas semanas.

Naquele ano, “Roaring Kitty”, identificado como Keith Gill, tornou-se uma figura proeminente no subreddit WallStreetBets e no YouTube por sua postura positiva em relação ao GameStop (GME).

A postagem de domingo no X, anteriormente conhecido como Twitter, incluía um meme de um jogador de videogame se inclinando para frente e levando o jogo a sério. A postagem recebeu mais de 81 mil curtidas e 9 mil comentários. Roaring Kitty foi postado pela última vez no X em junho de 2021.

Ele é conhecido por publicar comentários sobre por que o GameStop irá disparar, eventualmente testemunhando perante o Congresso sobre o enorme short de janeiro de 2021 que foi alimentado por um exército de varejistas.

De acordo com dados da S3 Partners, a participação a descoberto na GameStop está em flutuação de 24%.

“Incluindo as perdas de hoje, as posições vendidas no GME caíram – as perdas até maio foram de US$ 1,34 bilhão, agora uma queda de US$ 952 milhões no acumulado do ano”, disse Ihor Dusaniwsky, diretor-gerente da S3 Partners, ao Yahoo Finance na segunda-feira.

O curto prazo de segunda-feira segue uma recente alta nas ações relacionadas a memes. A operadora da rede de teatros AMC (AMC) subiu até 50% durante a sessão, enquanto Trump Media & Technology (DJT) ganhou 8%.

“Os vendedores a descoberto podem enfrentar uma jornada difícil e sangrenta nessas ações”, disse Dusaniewski.

Como observou recentemente Jared Blikre, do Yahoo Finance, o recente aumento nas ações de memória não parece ser o sinal ameaçador do passado, mas sim um saudável apetite pelo risco para investimentos.

Uma tela mostra o logotipo e as informações comerciais da GameStop no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em 29 de março de 2022 na cidade de Nova York. REUTERS/Brendan McDermid (REUTERS/Reuters)

Ines Ferre é repórter sênior de negócios do Yahoo Finance. Siga-a no Twitter @ines_ferre.

