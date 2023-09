Após mudanças nas classificações das faculdades do US News, várias universidades públicas subiram na lista

Comente esta história Comente

Várias universidades públicas subiram, enquanto muitas privadas caíram, nos rankings de graduação do U.S. News & World Report divulgados na segunda-feira – um sinal não de mudança na sua qualidade, mas de uma mudança na fórmula do ritual anual de classificação que tem enfrentado intensas críticas nos últimos anos. Quatro das seis escolas ficaram em 47º lugar entre as melhores universidades nacionais lista Explicou os rápidos altos e baixos. Para a Virginia Tech em geral, marcou um salto repentino de 15 posições em relação à classificação de um ano atrás. A Texas A&M University, no geral, saltou 20 posições, para a 47ª posição. Mas para a Universidade privada de Rochester, essa classificação representa uma queda de 11 posições. A Wake Forest University, uma instituição privada, também caiu 18 degraus para chegar ao local.

A privada Lehigh University e a pública University of Georgia empataram em 47º lugar, mas suas classificações não mudaram muito.

Uma mudança na forma como o US News avaliava as escolas levou ao protesto. Por exemplo, já não considera o tamanho das turmas ou as doações dos antigos alunos, mas adicionou um novo factor que acompanha as taxas de graduação dos estudantes universitários de primeira geração nas universidades nacionais. Como sempre, a fórmula continua a basear-se fortemente em inquéritos revistos por pares que, segundo os críticos, favorecem as percepções de riqueza e prestígio a longo prazo.

As listas de notícias dos EUA são um tema perene de conversa e fascínio no ensino superior, provocando inveja, riso ou encolher de ombros, dependendo da perspectiva dos líderes escolares, dos ex-alunos e dos estudantes que as acompanham.

No outono e inverno passados, várias escolas de direito e de medicina, fartas das classificações, anunciaram que deixariam de cooperar. A agitação deles influenciou as listas de programas de pós-graduação e profissionais do US News publicadas na primavera. O secretário de Educação, Miguel Cardona, aplaudiu-os.

“É hora de parar de adorar no falso altar das notícias americanas e das reportagens mundiais”, disse Cardona em março. “É hora de focar no que realmente importa: agregar valor e mobilidade ascendente.”

Mas a maioria das grandes faculdades e universidades não segue isso no nível de graduação. Uma exceção é a Universidade de Columbia, que anunciou em junho que não iria mais cooperar com os rankings de graduação do U.S. News.

Na época, as autoridades da Columbia lamentaram a “influência esmagadora” que as classificações tiveram sobre os futuros alunos. Eles também criticaram como o ranking “destila o perfil de uma universidade em uma mistura de tipos de dados” e “quanto se perde nesta abordagem”. O relatório deles seguiu uma auditoria interna aprofundada em uma universidade da Ivy League em Nova York. Em 2022, a Columbia admitiu ter deturpado dados importantes sobre o tamanho das turmas e as credenciais do corpo docente ao subir para o segundo lugar em uma lista de universidades nacionais.

Mas embora as escolas se tenham recusado a responder às perguntas do US News, a publicação de classificação utiliza informações disponíveis publicamente e continua a adicioná-las às suas listas.

No ano passado, o US News classificou a Columbia em 18º lugar no National University Rankings. Na segunda-feira, empatou em 12º lugar com a Cornell University (que ficou em 17º lugar) e a Universidade de Chicago (que anteriormente ficou em sexto lugar).

Houve algumas surpresas no topo da lista. A Universidade de Princeton está em primeiro lugar, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts está em segundo lugar e as universidades de Harvard e Stanford estão em terceiro lugar. Isso refletiu as classificações do ano passado. A Universidade de Yale caiu ligeiramente do terceiro para o quinto lugar.

Mas em Maryland, na Virgínia e no Distrito de Columbia, a nova fórmula de classificação criou várias mudanças importantes. Entre eles, a líder pública Universidade de Maryland completou o top 50, subindo nove posições, para o 46º lugar. A American University, que estava classificada em 72º lugar anteriormente, caiu para 105º, e a Howard University, que estava classificada em 89º lugar, caiu para 115º. Ambas as universidades de DC são privadas. A George Mason University, a maior universidade pública da Virgínia, subiu da 137ª para a 105ª posição.