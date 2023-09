As ações da China Evergrande despencaram 25% depois que funcionários de gestão de patrimônio foram presos

HONG KONG (Reuters) – As ações do China Evergrande Group (3333.HK) despencaram 25% na segunda-feira, depois que a polícia deteve alguns funcionários de sua unidade de gestão de ativos.

Evergrande, a incorporadora imobiliária mais endividada do mundo, está no centro de uma crise no setor imobiliário da China, que tem visto uma série de inadimplências desde o final de 2021, agitando os mercados globais e alimentando temores de contágio. As ações da empresa foram suspensas por 17 meses, até 28 de agosto.

Durante um protesto de investidores descontentes na sede da Evergrande em Shenzhen em 2021, Du Liang foi identificado pela equipe como o gerente geral e representante legal da divisão de gestão de patrimônio da Evergrande.

“Recentemente, as agências de segurança pública tomaram medidas criminais contra Du e outros supostos criminosos da Evergrande Financial Wealth Management Co”, disse a polícia da cidade de Shenzhen, no sul, em um comunicado na mídia social na noite de sábado.

A Reuters não confirmou se Du estava entre os detidos e o relatório policial não especificou o número de pessoas detidas, as acusações ou a data em que foram detidas.

A polícia de Evergrande não respondeu aos pedidos de comentários sobre a operação.

As ações caíram 25%, para HK$ 0,465 nas negociações da manhã, o menor nível em duas semanas. Caiu 11% às 0200 GMT, atrás de uma queda de 0,9% no Índice Hang Seng (.HSI) mais amplo.

No mês passado, a incorporadora chinesa registrou um prejuízo líquido de 33 bilhões de yuans (US$ 4,5 bilhões) no período de janeiro a junho, em comparação com um prejuízo de 66,4 bilhões de yuans no mesmo período do ano anterior.

No início deste mês, Evergrande disse que adiou a decisão sobre a reestruturação da dívida offshore de setembro para o próximo mês, para permitir aos seus detentores de dívida mais tempo para considerar o seu plano de reestruturação.

(US$ 1 = 7,2799 Yuan Renminbi Chinês)

