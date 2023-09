Elon Musk junta-se ao debate sobre imigração dos EUA na fronteira entre o Texas e o México

EAGLE PASS, Texas (Reuters) – O bilionário Elon Musk opinou sobre o debate sobre imigração nos Estados Unidos nesta quinta-feira, visitando a fronteira do Texas com o México para se reunir com políticos locais e autoridades policiais para obter sua visão “não filtrada”. da situação.

A visita de Musk ocorre em meio a um aumento no fluxo de milhares de migrantes nos últimos dias que viajaram em trens de carga e ônibus para o norte do México e depois cruzaram a fronteira dos EUA em busca de asilo no Texas, Arizona e Califórnia.

O aumento acentuado, especialmente em torno de San Diego, na Califórnia, e nas cidades fronteiriças de El Paso e Eagle Pass, no Texas, segue-se a uma desaceleração anterior nas passagens de fronteira não autorizadas, na sequência de uma nova política de asilo da administração do presidente democrata Joe Biden, que incentivou tais medidas.

Musk visitou Eagle Pass, onde durante dias uma multidão de migrantes atravessava o Rio Grande perto de uma ponte ferroviária em Eagle Pass, intocada por rolos de arame farpado colocados ao longo das margens do rio pela Guarda Nacional do Texas.

Vestindo uma camiseta preta, chapéu de cowboy preto e óculos escuros estilo aviador, Musk enfatizou uma abordagem dupla para revisar as leis de imigração dos EUA em um vídeo-selfie postado no X, a plataforma de mídia social que o Twitter adquiriu em abril passado. .

Ele pediu uma “autorização legal acelerada” como parte de um “sistema de imigração legal amplamente expandido” que acolheria imigrantes “trabalhadores e honestos”, ao mesmo tempo que impediria a entrada de “infratores da lei”.

“Queremos fazer duas coisas: suavizar a imigração legal e interromper tanto o fluxo de pessoas que estamos levando ao colapso dos serviços sociais”, disse Musk.

Musk, natural da África do Sul, referiu-se ao seu próprio estatuto de “imigrante na América” e autodenominou-se “muito pró-imigrante”.

Executivo-chefe da Tesla (TSLA.O) e da SpaceX, Musk tem se inserido cada vez mais na política americana.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, organizou sua campanha presidencial republicana no Twitter em maio, causando a falha do serviço. No início deste mês, ele disse que recusou um pedido ucraniano para usar a rede de satélites Starlink para sua defesa contra a Rússia e, na semana passada, encontrou-se com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. .

Em um videoclipe de quatro minutos, ele apresentou o republicano Tony Gonzalez, do Texas, cujo distrito se estende por mais de 1.300 quilômetros ao longo da fronteira, que deu as boas-vindas a Musk e disse que as pessoas ao longo da fronteira com o Texas “realmente se sentem abandonadas”.

Musk tem bastante interesse na economia do Texas. A fábrica Gigafactory Texas da Tesla está localizada em Austin e a SpaceX opera uma grande instalação de teste e lançamento em Boca Chica, perto de Brownsville, na Costa do Golfo do Texas.

Brian Sinter reporta em Eagle Pass, Texas; Redação e reportagens adicionais de Steve Gorman em Los Angeles; Edição de Scott Malone e Michael Perry

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.