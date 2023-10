Exportações e importações diminuem em setembro

O comércio da China caiu este ano, à medida que a procura global por produtos chineses abrandou, atenuando a procura interna.

A segunda maior economia do mundo deve divulgar dados comerciais de setembro na sexta-feira.

Vista aérea de um navio porta-contêineres de uma doca em Qingdao, província de Shandong, leste da China. Lançamento futuro | Lançamento futuro | Boas fotos

PEQUIM (Reuters) – A China relatou um declínio menor do que o esperado nas exportações em setembro em relação ao ano anterior, enquanto as importações erraram o alvo, de acordo com dados alfandegários divulgados na sexta-feira. Em termos de dólares americanos, as exportações caíram 6,2% no mês passado. O número foi inferior à queda de 7,6% prevista pelos analistas em uma pesquisa da Reuters. As importações também caíram 6,2% em termos de dólares americanos em Setembro em relação ao ano anterior – ligeiramente mais do que o declínio de 6% esperado por uma sondagem da Reuters. As exportações da China caíram numa base anual todos os meses desde maio deste ano. A última impressão positiva das importações na comparação anual foi em setembro do ano passado. O comércio da China caiu este ano, à medida que a procura global por produtos chineses abrandou, atenuando a procura interna.

De acordo com dados oficiais da CNBC, as importações chinesas da União Europeia moderaram-se em Setembro em relação ao ano anterior, levando a um declínio no comércio com os principais parceiros comerciais. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da China numa base nacional, enquanto a Associação das Nações do Sudeste Asiático ultrapassou recentemente a União Europeia como o maior parceiro comercial da China numa base regional. READ O republicano McCarthy dos EUA pede apoio ao acordo do teto da dívida antes da votação principal Nos três primeiros trimestres do ano, as exportações da China para os EUA caíram 16,4%, enquanto as importações caíram 6%. A Rússia foi o único grande país ou região no relatório da agência alfandegária da China que mostrou crescimento tanto nas exportações como nas importações nos primeiros três trimestres do ano em relação ao ano anterior. Por tipo de produto, as exportações globais de automóveis da China estão a crescer ao ritmo mais rápido, com um aumento de 64,4% numa base unitária nos primeiros três trimestres de 2023. Isso é mais lento do que o ritmo de 69% registrado no ano até agosto. As exportações anuais de navios e barcos da China cresceram 16,2% em termos anuais no terceiro trimestre, numa base unitária, a partir de Agosto. O volume das importações de cosméticos da China caiu 14,2% nos primeiros três trimestres em relação ao ano anterior. O volume das importações de petróleo bruto aumentou 14,6% durante esse período, mas caiu em termos de dólares americanos. O ritmo das importações de petróleo bruto em Setembro manteve-se pouco alterado em relação a Agosto, numa base acumulada no ano.

A recuperação da China da pandemia abrandou nos últimos meses, prejudicada por uma enorme recessão no setor imobiliário. O Fundo Monetário Internacional reduziu esta semana a sua previsão de crescimento da China em 2023 de 5,2% para 5%, ao mesmo tempo que manteve a sua previsão de crescimento global para o ano em 3%. A economia global cresceu 3,5% no ano passado. A China deverá anunciar as vendas no varejo de setembro em 18 de outubro, juntamente com os números do produto interno bruto do terceiro trimestre. READ Vendas de Samsonite, Trtl e muito mais. No meio das crescentes tensões com os Estados Unidos e a Europa nos últimos anos, a China tem procurado aumentar o seu comércio com parceiros regionais no Sudeste Asiático e com os países participantes na Iniciativa Cinturão e Rota. A BRI é um esforço liderado pela China para desenvolver infra-estruturas regionais, como portos e caminhos-de-ferro.