A leptospirose transmitida pela urina de rato aumenta em Nova York à medida que as pessoas ficam doentes

NOVA IORQUE — Um ano depois de a cidade de Nova Iorque ter ungido um czar para a sua guerra contra os ratos, as autoridades de saúde estão a observar um aumento nos casos de uma doença rara ligada à urina de rato.

Os trabalhadores do saneamento, que recolhem o lixo da cidade e estão frequentemente expostos a ratos, dizem que os trabalhadores estão desproporcionalmente representados nos casos de leptospirose causados ​​pela exposição à urina de rato.

Harry Nespoli disse que uma lojista sindicalizada sofreu sintomas graves da doença e leu seu obituário antes de se recuperar. Sindicato dos Limpadores Uniformizados, que representa o setor de limpeza. Quando o Departamento de Saúde e Higiene Mental da cidade de Nova York divulgou um Alerta de tendência de alta nos casos Na semana passada, outro trabalhador foi hospitalizado com sintomas, disse ele.

“As ruas parecem limpas, mas os ratos ainda correm por aí”, disse Nespoli ao USA Today. “Veja, eles estavam aqui antes de nós.”

Em 2023, a cidade de Nova York teve 24 casos da doença, o número mais alto em um único ano, escreveu a Dra. Celia Quinn, vice-comissária de saúde para controle de doenças da cidade de Nova York, em um comunicado de 12 de abril do departamento de saúde. Até 10 de abril deste ano, já havia seis casos.

Entre 2001 e 2023, ocorreram 98 casos em Nova Iorque – um quarto dos quais ocorreu apenas em 2023, de acordo com estatísticas do departamento de saúde. Alguns tinham insuficiência renal e hepática graves e alguns tinham problemas respiratórios graves. Seis morreram em duas décadas.

Quase todos os casos envolveram homens e a idade média de infecção foi de 50 anos. O Bronx teve 37 casos, seguido por 28 em Manhattan, 19 no Brooklyn, 10 no Queens e quatro em Staten Island.

Em abril de 2023, o prefeito Eric Adams nomeou o primeiro “Czar dos Ratos” da cidade, cuja função é reduzir as populações de vermes e promover ruas mais limpas e novas abordagens para a coleta de lixo. A Câmara Municipal também considerou leis que reduziriam a população de ratos através de um programa de controle de natalidade.

Segundo o sindicato dos trabalhadores da limpeza Nespoli, em 2024, seis trabalhadores da limpeza contraíram a doença. Cinco dos 24 casos do ano anterior ocorreram entre trabalhadores do saneamento, acrescentou.

A exposição à doença é um risco ocupacional para os trabalhadores da coleta de lixo, disse Nespoli. Isso pode acontecer quando as luvas dos trabalhadores ficam molhadas, tornando-as macias e mais fáceis para a penetração da urina de rato, disse ele. Os trabalhadores são aconselhados a trocar as luvas com frequência.

Nenhum dos faxineiros morreu da doença, acrescentou Nespoli. Mas a perspectiva de tal situação levou um Estado Um projeto de lei apoiado pelo sindicato Oferece benefícios aos empregados e seus familiares em caso de invalidez ou morte por doença.

Por e-mail, Vincent Gragnani, porta-voz da secretaria municipal de saúde, disse que a secretaria se comunica frequentemente com os trabalhadores sobre como prevenir a leptospirose. Os trabalhadores são incentivados a usar luvas para evitar o contato com urina de rato, entre outros perigos. Ele disse que o departamento está lembrando aos trabalhadores que evitem tocar no rosto com luvas de trabalho.

Ele disse que como a cidade movimenta mais lixo em contêineres, os faxineiros não entram em contato direto com o lixo e os sacos de lixo. No ano passado, o descarte de lixo reduziu 311, incluindo 6,3% em toda a cidade e 14,3% em zonas de mitigação de ratos, acrescentou. Até o outono, 70% do lixo total da cidade será colocado em contêineres, o que as autoridades municipais esperam que reduza ainda mais a população de ratos.

O departamento de saúde disse por e-mail que trabalhou com a divisão médica do departamento de saúde para educar os funcionários municipais sobre os riscos ocupacionais e protocolos de segurança, incluindo equipamentos de proteção individual. A secretaria realizou um evento virtual na quarta-feira para informar os trabalhadores sobre a leptospirose e outros riscos à saúde.

“Continuaremos a tomar medidas para garantir que os funcionários municipais estejam cientes das melhores práticas”, dizia o e-mail.

Em seu comunicado da semana passada, o departamento de saúde disse que a leptospirose é transmitida por bactérias na urina de animais infectados. É transmitido através do contato direto com água, solo ou alimentos contaminados, que entram no corpo através de feridas abertas ou mucosas. Bactérias específicas na cidade de Nova York estão associadas ao rato norueguês A grande espécie marrom está historicamente presente Corre pelo lixo, ruas, túneis, porões e esgotos da cidade. A transmissão humana é rara. Autoridades de saúde disseram que as pessoas têm maior probabilidade de adoecer devido ao contato com áreas onde ratos infectados urinaram, especialmente ao manusear sacos de lixo ou lixeiras.

Sintomas da leptospirose

O período de incubação da doença costuma ser de cinco a 14 dias, mas ela pode se tornar ativa após dois dias ou levar até um mês para aparecer. Os sintomas variam amplamente, mas incluem febre, dor de cabeça, diarréia, icterícia e erupção cutânea. Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças. Mas sem tratamento, a doença pode causar insuficiência renal, meningite, danos no fígado e problemas respiratórios.

Em seu comunicado, as autoridades municipais de saúde disseram que a bactéria Leptospira geralmente morre em temperaturas congelantes ou em calor seco. No entanto, o aumento das chuvas e as temperaturas excepcionalmente quentes associadas às alterações climáticas estão a expandir o seu potencial de sobrevivência, o que pode ajudar a explicar como a bactéria prosperou na cidade de Nova Iorque. As autoridades citaram um clima mais quente e úmido em junho e outubro de 2023, em comparação com anos anteriores, para 10 dos 24 casos do ano.

As autoridades de saúde pediram aos fornecedores locais que relatassem os casos o mais rápido possível.

A pressão para controlar as populações de ratos recebeu atenção renovada no início deste ano, após a morte de “Flaco”, uma famosa coruja de Nova Iorque que escapou do Zoológico do Central Park. Em fevereiro, Flacco morreu após colidir com um prédio em Manhattan. Patologistas veterinários do Zoológico do Bronx Descobriu-se que ele tinha altos níveis de veneno de rato em seu sistema, o que prejudicaria sua capacidade de voar.