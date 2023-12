NASA divulga imagens do aglomerado estelar ‘Árvore de Natal’

Mesmo a milhares de anos-luz de distância da Terra, existem aglomerados de estrelas que entram no espírito natalino. Imagens divulgadas pela NASA esta semana mostram um aglomerado de estrelas do aglomerado NGC 2264 brilhando em luzes verdes, azuis e brancas brilhantes em todo o céu da Via Láctea.

Pesquisadores da NASA compilaram dados de dois telescópios – incluindo o Observatório de raios-X Chandra da agência e o Observatório Wisconsin-Indiana-Yale-NOAO (WIYN) da National Science Foundation – para mostrar o aglomerado verde-pinheiro. Usando dados infravermelhos do Two Micron All Sky Survey, o levantamento astronômico do céu em luz infravermelha deu vida às estrelas dentro do aglomerado com manchas azuis e brancas brilhantes. Para melhor se destacar como uma árvore de Natal, a imagem é girada 160 graus a partir do seu ponto norte original.