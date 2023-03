Ações sobem, dólar cai, temores de bancos diminuem

HONG KONG, 28 Mar (Reuters) – Um acordo apoiado pelo órgão regulador dos Estados Unidos para a First Citizens Bankshares para comprar um banco falido do Vale do Silício, as ações globais subiram nesta terça-feira e o dólar se valorizou.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão ( .MIAPJ0000PUS ) subiu 0,6% à tarde, horário de Hong Kong. Os futuros de ações dos EUA, o S&P 500 e-minis, subiram 0,1%.

As ações australianas subiram cerca de 1%, as ações de lítio e commodities subiram acentuadamente depois que a exploradora de metais para baterias Liontown Resources (LTR.AX) rejeitou uma oferta de aquisição de US$ 3,7 bilhões da Albemarle Corp.

O sistema financeiro como um todo está mais firme após as recentes falências de bancos, mas os principais reguladores bancários dos EUA disseram na segunda-feira que planejam dizer ao Congresso que estão conduzindo uma revisão abrangente de suas políticas em um esforço para evitar futuros colapsos.

À medida que os temores diminuíram, a demanda por ativos de refúgio com o índice do dólar americano – que mede a moeda em relação a seis pares – subiu 0,14%, para 102,6 no comércio asiático, estendendo a queda de 0,35% de segunda-feira.

As moedas asiáticas estiveram amplamente mais firmes, com o ringgit da Malásia atingindo uma alta de cinco semanas.

No entanto, as preocupações não desapareceram totalmente, já que o governador do Federal Reserve, Philip Jefferson, disse na segunda-feira que o estresse nos pequenos bancos afetaria fortemente as pequenas empresas.

“Essa incerteza que vemos provavelmente continuará por algum tempo”, disse Manishi Roychowdhury, chefe de pesquisa de ações da Ásia-Pacífico no BNP Paribas. “Não vimos o fim disso.” Ele espera que os mercados globais permaneçam voláteis por pelo menos um ou dois trimestres à frente.

Além das preocupações com o contágio dos problemas bancários dos mercados desenvolvidos, os mercados estão se recuperando das fortes oscilações nas expectativas sobre o que os bancos centrais dos EUA e da Europa podem fazer a seguir, disse Raichoudhury.

“Um dia, o mercado esperava uma alta de 25 pontos-base ou 50 pontos-base. Em alguns dias, essa perspectiva mudou para um corte de 50 pontos-base na segunda metade do ano”, disse ele.

Na China, o fundador da Benchmark, Jack Ma, ajudou na segunda-feira a aliviar algumas preocupações sobre seu setor privado após uma repressão regulatória de dois anos.

“O retorno de Ma às negociações seria um forte sinal positivo para o setor de tecnologia da China”, disse Brock Silvers, diretor de investimentos da firma de private equity Kaiyuan Capital.

“Mas a razão para o ressurgimento de Ma ainda não está clara… Os observadores do mercado são rápidos em especular se o retorno de Ma é único ou outra coisa”, disse ele.

No início do pregão europeu, os futuros do Euro Stoxx 50 pan-regionais subiram 0,32% e os futuros do DAX alemão e os futuros do FTSE subiram cerca de 0,3%.

O S&P 500 subiu ligeiramente na segunda-feira, uma vez que um acordo para ativos bancários do Vale do Silício ajudou a impulsionar as ações do setor bancário, enquanto as ações relacionadas à tecnologia caíram na realização de lucros após um trimestre forte.

Os títulos do Tesouro dos EUA registraram algumas perdas na tarde de segunda-feira. Os rendimentos overnight subiram com a esperança de que o estresse no setor bancário pudesse ser contido e o setor do Tesouro viu uma demanda fraca por vendas de notas de dois anos.

O rendimento de referência de 10 anos caiu para 3,5129%, ante 3,528% na segunda-feira.

O rendimento de dois anos caiu para 3,9324%. Eles estavam acima da mínima de seis meses de sexta-feira de 3,555%, mas abaixo da alta de quase 16 anos de 5,084% atingida em 8 de março.

Na tarde de terça-feira, os preços do petróleo nos EUA caíram 0,08%, para US$ 72,75 o barril. O petróleo Brent caiu para US$ 77,79 o barril.

Da noite para o dia, os preços do petróleo subiram acima de US$ 3 o barril na segunda-feira, com a interrupção de algumas exportações da região do Curdistão iraquiano, enquanto a aquisição de um banco americano diminuiu as preocupações de que a turbulência financeira possa prejudicar a economia e reduzir a demanda por combustível.

O ouro estava ligeiramente mais alto. O ouro à vista foi negociado a US$ 1.958,13 a onça.

Edição de Sam Holmes

