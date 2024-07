Furacão Beryl atinge o México, autoridades alertam as pessoas para ‘protegerem vidas e propriedades’

O furacão Beryl atingiu a Península de Yucatán, no México, na manhã de sexta-feira como uma forte tempestade de categoria 2, depois que os meteorologistas alertaram sobre ventos prejudiciais, tempestades de até um metro e ondas e correntes de retorno com risco de vida.

Departamento de Defesa Civil de Yucatán Confiante A tempestade atingiu a costa às 7h05 ET, ao norte de Tulum, com ventos sustentados de 108 mph e rajadas de 136 mph.

Espera-se que o Beryl enfraqueça à medida que se move sobre o nordeste da Península de Yucatán, onde deverá permanecer durante as próximas horas. A previsão é que seu centro se mova para o norte da península na sexta-feira, antes de se deslocar para o sudoeste do Golfo do México durante a noite. Pode intensificar-se lentamente ao longo da costa do Golfo do México e no sul do Texas.

A tempestade permanece no lado norte de sua trajetória projetada, aumentando a chance de atingir o Texas.

Anteriormente, o Centro Nacional de Furacões disse que havia enfraquecido de uma tempestade de categoria 3 para uma forte tempestade de categoria 2 na manhã de sexta-feira, mas alertou que representa um perigo intenso e generalizado.

“Os preparativos para proteger vidas e propriedades devem ser concluídos rapidamente”, afirmou o Centro.

O furacão já foi responsabilizado por nove mortes na Venezuela, Jamaica e nas nações das Ilhas de Barlavento, Granada e São Vicente e Granadinas. Causou graves danos a várias casas em Granada e São Vicente e Granadinas, disseram autoridades locais.

Às 3 da manhã, Beryl estava 77 milhas a oeste da Península de Yucatán, disse o Departamento de Defesa Civil de Yucatán. A península continua sob alerta de furacão e a tempestade surgirá no Golfo do México na noite de sexta-feira. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, às 11h ET, o furacão estava a 160 quilômetros a leste de Progreso, no México, ao longo da costa norte de Yucatán, com ventos sustentados de 85 mph. Beryl está se movendo para oeste a 25 km/h.

A península deverá receber até 25 centímetros de chuva.

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse que um deslizamento de terra estava planejado para Tulum e instou as pessoas a se mudarem para locais mais altos ou a se abrigarem em outro lugar.

“Não hesite, as coisas podem ser restauradas, o mais importante é a vida”, Ele disse em X Quinta à noite.

A tempestade enfraqueceu para categoria 2 na quinta-feira, mas depois se fortaleceu para categoria 3 e teve ventos máximos sustentados de 185 mph por volta das 22h.

Alertas de furacão cobrem a costa leste da Península de Yucatán, no México Punta Allen a Cancún, incluindo a ilha de Cozumel, disse o centro de furacões.

“Há um risco maior de ventos fortes, tempestades e chuvas fortes no nordeste do México e no sul do Texas neste fim de semana”, disse o Centro Nacional de Furacões.

A formação e força de Beryl estabeleceram recordes. Cientistas dizem que o rápido processo de escalada está se tornando mais comum As alterações climáticas aumentam as temperaturas da superfície do mar.

Foi o primeiro furacão de categoria 4 a se formar em junho e a primeira tempestade de categoria 4 da temporada de furacões no Atlântico. Antes de Beryl, o furacão Dennis se formou em 8 de julho de 2005.

Quando Beryl se intensificou para uma tempestade de categoria 5 esta semana com ventos máximos sustentados de 165 mph, tornou-se o furacão mais forte já registrado em julho.

Os turistas americanos no México esperam que os danos da tempestade não sejam tão graves quanto o esperado, enquanto os voos de entrada e saída da região foram cancelados.

Stay e Wallace Hall de Fort Worth, Texas, estão hospedados em um resort com tudo incluído em Cancún, cerca de 64 quilômetros ao norte de Tulum, onde Beryl deve chegar ao continente na sexta-feira.

“O vento está aumentando bastante”, disse Stay Hall NBC Dallas-Fort Worth quinta-feira. “Eles estão começando a derrubar alguns postes de luz, estão começando a tirar algumas cabanas da praia.”

Anita Lewis, uma turista de Dallas, Texas, disse à Reuters: “Estamos preocupados com o furacão, não apenas por nós, mas por todas as pessoas que viajam. Queremos chegar em casa em segurança e orar por todos os outros, mas estamos presos aqui.

Qualquer pessoa presa em um resort em busca de uma bebida forte para acalmar os nervos enquanto o berilo disparava pode ficar desapontada: Halls disse que seu hotel parou de servir bebidas alcoólicas a mando do governo mexicano.

“Tive que perceber que não tinha controle”, disse Stay Hall. “Vá para o modo de oração. Vamos ao bufê, pegar alguns lanches, pegar algumas frutas, jogar algumas brincadeiras e tentar fingir que nada aconteceu.