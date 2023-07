Ações mistas com redução da inflação no Reino Unido e peso da libra esterlina

Os consumidores dos EUA ainda estão gastando, apoiando a confiança econômica

Hong Kong amplia queda com piora das perspectivas para a China

SYDNEY, 19 Jul (Reuters) – Os contratos futuros em outros lugares subiram com a inflação britânica surpreendentemente lenta por um tempo e os dados dos Estados Unidos alimentando as esperanças de que a maior economia do mundo evitaria a recessão.

Manchete O IPC britânico caiu para 7,9% ano a ano em junho, contra expectativas de 8,2%. O núcleo da inflação caiu para 6,9%, de um pico de três décadas de 7,1%. A libra esterlina caiu 0,6%, para US$ 1,2962, e os futuros do FTSE subiram 0,5%.

Anteriormente, o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão ( .MIAPJ0000PUS ) caiu 0,6% em uma queda de 1,2% para Hong Kong ( .HSI ).

O Nikkei do Japão (0,N225) subiu 0,9%, atingindo uma alta de duas semanas. Os contratos futuros dos EUA ficaram estáveis ​​e os futuros europeus subiram 0,3%.

Os principais dados das vendas no varejo dos EUA ficaram abaixo das previsões, mas as vendas principais excluindo alimentos, combustíveis e materiais de construção subiram 0,6% em junho e os economistas elevaram as previsões do Produto Interno Bruto (PIB).

“Você pode sentir a probabilidade de um pouso suave”, disse Tapas Strickland, chefe de economia de mercado do National Australia Bank em Sydney. “O núcleo da inflação está caindo e há impulso dos consumidores.”

O influente rastreador GDP Now do Fed de Atlanta disse que a economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 2,4% no segundo trimestre, um pouco acima da previsão de 2,3% há uma semana.

As ações dos grandes bancos dos EUA subiram acentuadamente com resultados fortes. As ações da Microsoft (MSFT.O) subiram 4%, agregando US$ 100 bilhões em valor de mercado, depois que a empresa anunciou pagamentos por recursos de inteligência artificial em seu software de escritório, um grande primeiro passo para monetizar o potencial da IA.

Tesla ( TSLA.O ), Goldman Sachs ( GS.N ) e Netflix ( NFLX.O ) divulgaram ganhos na quarta-feira.

a inflação está caindo

A inflação britânica é a mais recente surpresa negativa nas principais economias, seguindo o Canadá na terça-feira e os EUA na semana passada. Embora ainda esteja desconfortavelmente alto, uma alta temporária em gilts pode ser estendida se os traders mantiverem menos aumentos nas taxas.

Com a desvalorização do dólar, a libra esterlina caiu 0,6% para 86,66 pence em relação ao euro em 1 mês e meio.

A história foi diferente na Nova Zelândia, onde a inflação foi de 6% na comparação anual, abaixo dos 6,7% do mês anterior, mas acima das expectativas. Isso elevou as taxas de swap de dois anos à medida que os mercados precificavam as taxas.

O dólar da Nova Zelândia subiu para US$ 0,6315, com o dólar americano subindo com pouca ajuda de um euro mais fraco.

O membro do Conselho de Administração do Banco Central Europeu (BCE), Klaus Knott, disse na terça-feira que os aumentos após a reunião da próxima semana “não são de forma alguma certos”, derrubando o euro da maior alta em 17 meses. Foi negociado pela última vez a $ 1,2220.

“Esta é a primeira vez que um falcão conhecido dentro do BCE apoia a visão do mercado de que estamos chegando ao fim do ciclo de alta na Europa”, disse Chris Weston, chefe de pesquisa da corretora Pepperstone em Melbourne.

Os comentários levaram a uma alta nos títulos, títulos e títulos do Tesouro europeus, que se estendeu aos soberanos asiáticos na quarta-feira.

O rendimento dos títulos de referência do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu 2 pontos base para 3,7717%. EUR/GVD

O iene caiu para a mínima de uma semana de 139,43 por dólar e os títulos do governo japonês se recuperaram depois que o governador do Banco do Japão manteve seu roteiro dizendo que as mudanças nas políticas ainda estão por vir.

Os futuros do petróleo Brent fecharam a US$ 79,42 o barril após os ganhos de terça-feira. O ouro manteve os ganhos à medida que os rendimentos caíram e comprou US$ 1.975 a onça.

