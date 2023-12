O Samsung Galaxy S24 também pode não ter conectividade bidirecional via satélite para emergências

No ano passado, houve rumores de que a Samsung poderia equipar o Galaxy S23 com conectividade via satélite semelhante ao iPhone para situações de emergência. No entanto, a série Galaxy S23 não possui esse recurso, e o chefe da divisão de smartphones da Samsung disse que o ecossistema de conectividade bidirecional por satélite não está maduro o suficiente.

Havia rumores de que a Samsung traria conectividade bidirecional por satélite com a série Galaxy S24, e capturas de tela do One UI 6.1 sugeriam o recurso. Portanto, esperava-se que o próximo telefone carro-chefe da empresa tivesse definitivamente conectividade via satélite. No entanto, parece que a empresa sul-coreana irá ignorar esse recurso mais uma vez.

O Galaxy S24 pode não ter conectividade bidirecional por satélite para situações de emergência

Um novo Um relatório da ETNews A Samsung afirma estar testando o Galaxy S24 com três operadoras de rede na Coreia do Sul – KT, LG Uplus e SK Telecom – durante duas semanas antes do anúncio oficial. As operadoras de celular testam se o Galaxy S24 Ultra funciona em suas redes celulares. A Samsung apresentou-lhes o Galaxy S24 Ultra, embalado em formato de lancheira para manter sua aparência em segredo, uma prática comum entre fabricantes de smartphones antes do lançamento. Parece não haver menção a uma conexão bidirecional via satélite no telefone, que a Samsung pode ter optado por não usar por razões desconhecidas.

Este recurso deve ser utilizado em emergências e situações onde não haja recepção de rede celular. Ele utiliza a banda de frequência da banda L para enviar uma notificação de resgate, que geralmente é enviada à equipe de resposta a emergências da área (se disponível). Este recurso foi introduzido pela primeira vez na série iPhone 14 lançada no ano passado. A Huawei trouxe o mesmo recurso em alguns de seus principais telefones, mas nenhuma outra marca Android usou o recurso em seus principais telefones. Aparentemente, a Samsung não acha que haja necessidade de apressar esse recurso.

Embora a Apple use uma arquitetura unidirecional para enviar sinais de socorro às autoridades relevantes, a Samsung está trabalhando em uma arquitetura bidirecional na qual os usuários podem enviar e receber mensagens se seus telefones celulares ficarem presos sem rede celular. Especialistas da indústria afirmam que a conexão bidirecional via satélite da Samsung será usada na série Galaxy S25, que deverá ser um telefone épico. A Samsung desenvolveu seu próprio recurso de conexão via satélite bidirecional e pode estar presente no Exynos 2400, mas não pode ser usado no Galaxy S24.