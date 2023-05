JaMychal Green será titular no lugar de Kevon Looney; Atualizações ao vivo do Lakers-Warriors, escalações, relatório de lesões, como assistir, TV

Se o jogo 1 da série de semifinais da Conferência Oeste entre o nº 6 do Golden State Warriors e o nº 7 do Los Angeles Lakers servir de indicação, teremos uma segunda rodada apimentada. O pivô do Lakers, Anthony Davis, assumiu o jogo 1 com 30 pontos e 23 rebotes, com o Los Angeles vencendo por 117 a 112 e assumindo a liderança por 1 a 0 na série.

Esta é a versão do AD que muitos fãs do Lakers esperavam e, se ele continuar com essa produção, o caminho para as finais da NBA pode estar aberto. Enquanto isso, o Warriors ainda é o atual campeão e derrotou o novato Sacramento Kings em sete jogos na primeira rodada. Stephen Curry, saindo de seu jogo 7 de 50 pontos, precisa que seus colegas estrelas se destaquem nesta série. Kevon Looney é um monstro nas pranchas. Ele pode fazer outro jogo de mais de 20 rebotes?

O atacante do Los Angeles Lakers, LeBron James (6) e o armador do Golden State Warriors, Stephen Curry (30), ficam juntos durante a primeira metade da semifinal da Conferência Oeste em 2 de maio de 2023 em San Francisco. (Foto AP/Jeff Chiu)

Como assistir Lakers-Warriors

QUEM: Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

O que: Semifinais da Conferência Oeste, jogo 2 (liderança do Lakers, 1-0)

Quando: 21:00 ET quinta-feira

Onde: Chase Center, São Francisco

TELEVISÃO: ESPN (Mike Breen, Jeff Van Gundy, Mark Jackson, Lisa Salters)

