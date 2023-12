Ela comprou uma caneca na Goodwill por US$ 3,99. Esta é uma peça rara que foi vendida por mais de US$ 100.000 em leilão.

Um vaso raro de um arquiteto italiano foi recentemente vendido em leilão por US$ 107.100 – na venda anterior, foi vendido por apenas US$ 3,99. O vaso de Carlo Scarpa foi vendido por uma brechó chamada Jessica Vincent, que o comprou em uma Goodwill na Virgínia.

Para o olho destreinado, o vaso pode parecer um pedaço de vidro comum com listras verdes e vermelhas, mas Casa de leilões WrightParte da série Pennellate de Scarpa para Venini – feita em 1942 – a venda trata do que eles dizem ser uma das peças mais raras que ofereceram em mais de uma década.

A técnica (“pennalate” significa pincelada) é obtida quando a peça é soprada com a adição de vidro opaco colorido. As peças desta série específica eram difíceis de produzir, por isso os números são limitados.

Então, como Vincent conseguiu a cobiçada caneca por apenas alguns dólares? Ela o encontrou durante uma viagem semanal de economia na área de Richmond, Virgínia. Ela viu a assinatura abaixo e achou que valia a pena comprar.

Jessica Vincent comprou uma caneca por US$ 3,99 em uma Goodwill na Virgínia. Acabou sendo um vaso raro do arquiteto italiano que foi recentemente vendido em leilão por US$ 107.100. Cortesia de Jessica Vincent



Richard Wright, chefe da casa de leilões, disse à CBS News que a assinatura “Venini” na parte inferior torna o vaso caro.

Mas ele disse que não está claro como o frasco foi parar na Goodwill. “É de alguma forma transmitido em uma família? [they] “Como é especial perder e doar para uma instituição de caridade, só podemos especular”, disse ele.

Ele disse que Vincent era “muito experiente” e que a caneca era especial.

“Ele pesquisou e acabou conversando com pessoas de um grupo italiano de coleta de vidro no Facebook. Devido à nossa posição no mercado e ao nosso histórico de produção desses leilões, as pessoas no Facebook nos pediram para contatá-los”, disse ele.

A casa de leilões estimou que valia entre US$ 30 mil e US$ 50 mil, e Wright disse que estava “emocionado” por ter custado mais de US$ 100 mil.

“É um pedaço de vidro bem documentado”, disse Wright. “Carlo Scarpa foi na verdade um dos principais e mais famosos designers de vidro italiano da Idade Média. Seus designs são, portanto, valorizados no topo do mercado.”

A técnica pennelada é obtida adicionando vidro opaco colorido ao soprar a peça. O vaso, produzido em 1942 por Carlo Scarpa em série para Venini, é difícil de produzir e, portanto, em número limitado. Cortesia de Rago/Wright



Segue-se a outra notável descoberta em um brechó, quando uma mulher no Texas, no ano passado, percebeu que um busto que comprou na Goodwill por US$ 34,99 era um artefato de 2.000 anos.

Laura Young pegou o busto em 2018 e, depois de perceber como ele estava velho e desgastado, ficou intrigada e iniciou uma busca de anos para descobrir suas origens. O busto foi identificado pelo consultor da Sotheby’s, Jörg Tederling, que disse que o busto repousava sobre um modelo de uma casa em escala real de Pompéia, em Aschaffenburg, Alemanha.

O busto estava exposto Museu de Arte de Santo Antonio Depois, a administração bávara dos castelos estatais na Alemanha regressou ao seu verdadeiro lar.

