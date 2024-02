Puma ataca ciclistas de montanha em trilha em Washington

CNN

Pelo menos um Puma Autoridades da vida selvagem dizem que um grupo de cinco ciclistas de montanha foi perseguido e atropelado em uma trilha em Washington no sábado, ferindo um ciclista.

Os ciclistas capturaram o puma e chamaram os serviços de emergência antes que um oficial da vida selvagem chegasse e matasse o animal, enquanto o segundo puma fugia, disse o Gabinete do Xerife do Condado de King em um comunicado.

Autoridades da vida selvagem disseram que o ataque ocorreu por volta das 12h30 de sábado.

O gabinete do xerife disse que os ciclistas de montanha foram perseguidos e atacados no deserto de Tocul Creek, cerca de 8 quilômetros ao norte de Snoqualmie.

“Uma motociclista (mulher na casa dos 60 anos) sofreu ferimentos por garras ou mordidas de um gato durante este incidente”, continuou o relatório. “A mulher ferida foi hospitalizada com ferimentos fatais.”

O Gabinete do Xerife disse que relatórios iniciais indicavam que o ciclista estava usando uma bicicleta para bater na traseira do Cougar. Deputados da KCSO, agentes da vida selvagem e pessoal médico responderam à chamada para o 911.

A porta-voz da Polícia de Pesca e Vida Selvagem do Estado de Washington, Becky Elder, disse à CNN por e-mail que um policial atirou no puma.

“O pessoal da Fish and Wildlife removeu um puma subadulto do local, que se acredita ter mais de seis meses de idade, embora a idade exata seja determinada pelas autoridades assim que os dados dentários forem retirados do puma”, disse Elder.

Um “tratador de cães” foi trazido para rastrear o segundo puma, que, segundo testemunhas, voltou para a natureza. O departamento disse em um comunicado à imprensa.

O animal só foi encontrado na noite de sábado.

“A segurança do público é a nossa prioridade e, normalmente, no caso de um incidente entre humanos e animais selvagens, descartaremos perigosamente o animal envolvido”, disse Elder.

Mas os ataques de pumas a humanos são “extremamente raros”, disse ele.

“No estado de Washington, houve dois ataques fatais de pumas e aproximadamente 20 encontros registados que resultaram em ferimentos humanos nos últimos 100 anos”, disse ele.