Milhares de pessoas em Dallas podem ficar no escuro por dias

Comunidades do Texas a Nova York se prepararam na terça-feira depois que um feriado devastador trouxe tornados, tempestades e fortes chuvas que mataram pelo menos 24 pessoas e deixaram centenas de milhares sem energia.

O mau tempo está longe de terminar no Texas, incluindo a área de Dallas-Fort Worth, que foi abalada por tempestades na manhã de terça-feira que cortaram a energia, derrubaram árvores, causaram granizo prejudicial e deixaram a área em desordem.

Mais de 1 milhão de residências e empresas no Texas ficaram sem energia na tarde de terça-feira, de acordo com resistência.EUAE as autoridades alertam que levará dias até que as luzes – e o ar condicionado – voltem a funcionar.

O juiz do condado de Dallas, Clay Jenkins, disse que a questão da energia será uma situação de “vários dias”.

As tempestades de terça-feira no norte do Texas ocorrem dias depois do fim de semana de feriado que matou pelo menos sete pessoas no condado vizinho de Cook.

O Memorial Day trouxe chuva forte e intensa com muito pouca visibilidade Iowa, mostram vídeos de mídia social. Granizo do tamanho de uma bola de golfe foi visto atingindo veículos em Oak Cliff, Dallas.

Consulte Mais informação

Um vídeo nas redes sociais mostrou ventos fortes e chuvas fortes em Louisville, Texas, cerca de 45 quilômetros ao norte de Dallas.

Um voo da American Airlines foi empurrado do portão do Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth por fortes ventos, confirmou um porta-voz do aeroporto.

Recomendado

O granizo foi tão forte na segunda-feira em Hurst, Texas, na área metropolitana de Dallas-Fort Worth, que rachou o telhado de uma loja do Walmart e fez com que os clientes usassem itens próximos como abrigo, de acordo com vídeos enviados ao Instagram.

Um raio atingiu a Igreja Metodista de Royce City em Rockwall, Texas, a leste de Dallas.

“Não houve feridos e o prédio sofreu perda total”, disse a porta-voz do Corpo de Bombeiros de Rockwall, Ariana Kistner.

A cerca de 64 quilômetros de distância, em Frisco, duas casas vizinhas foram atingidas por um raio na terça-feira, resultando em danos graves a uma e danos moderados à outra, de acordo com o corpo de bombeiros local. Não houve feridos ou mortes.

O clima prejudicial prevalece em toda a região e em muitas partes do país. Escritórios do Serviço Meteorológico Nacional em Kentucky e Arcansas Enviou equipes para inspecionar os destroços de tempestades mortais de feriados. Eles encontraram danos semelhantes a um forte tornado EF3 – a terceira classificação mais alta Fujita melhorado A intensidade do furacão é medida pela velocidade do vento de 165 milhas por hora.

escritório em Paducah, Kentucky, disse que Consulte especialistas Ventos de 166 a 200 mph são a segunda classificação mais alta para determinar localmente se um tornado deve ser classificado como EF4.

Imagens da câmera do drone mostraram toda a sua extensão Danos causados ​​pela tempestade em Paragold, ArkansasAs casas perderam os telhados e algumas estruturas foram quase totalmente demolidas.

A equipe de avaliação de danos do serviço meteorológico em Louisville, Kentucky, Confiante Dois tornados EF1 pousaram no domingo, com ventos de até 90 mph.

Ao longo da semana e além, estão surgindo os primeiros sinais de que esta agitada e histórica temporada de furacões – 461 relatos de tornados em maio – pode estar desacelerando.

O calor extremo que fez grande parte do Texas e da Costa do Golfo atingir temperaturas de três dígitos nos últimos dias está finalmente diminuindo. Serviço disse.