Tempestades mortais com chuvas torrenciais e tornados deixam um rastro de destruição em muitos estados.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, anunciou Emergência As tempestades de terça-feira começaram a atingir o estado na segunda-feira e enviaram a Polícia Estadual de Kentucky e gerentes de emergência às áreas afetadas para ajudar os residentes locais necessitados. A Atualização na terça-feira Não houve feridos, mas danos foram relatados em vários distritos.

Cerca de 255.000 clientes ficaram sem energia na manhã de quarta-feira, com quase 106.000 sem energia na Virgínia Ocidental, 87.000 em Wisconsin e quase 16.000 em Kentucky. PowerOutage.us.

A grande tempestade de primavera de terça-feira deixou Wisconsin com neve pesada, com 9,5 polegadas em Pulsifer e 8,3 polegadas em La Crosse.

Tempestade de abril atinge a costa leste

À medida que a tempestade se move para leste, 50 milhões de pessoas estão sob alerta de vento, 46 ​​milhões estão sob alerta de inundação e 11 milhões estão sob alerta de inverno.

Na manhã de quarta-feira, fortes tempestades estavam se movendo em partes do sudeste e do Panhandle da Flórida, onde um alerta de tornado está em vigor em partes do sul da Geórgia, sul da Carolina do Sul e norte da Flórida até as 13h.

Tempestades são possíveis durante toda quarta-feira, do centro da Flórida ao sul de Maryland, com todos os riscos para áreas metropolitanas como Tampa, Orlando, Jacksonville, Charleston, Raleigh e Richmond.

Inundações repentinas são possíveis em uma grande área do Vale do Rio Ohio ao Nordeste, com Pittsburgh, Washington DC, Filadélfia e Nova York sob alerta de enchente.

É possível que haja chuva generalizada de 1 a 3 polegadas durante toda quinta-feira, com risco de inundações costeiras.

Enquanto isso, ao redor dos Grandes Lagos, fortes nevascas e ventos continuarão na quarta-feira, com um alerta de nevasca em partes da Península Superior de Michigan. A neve também está prevista para os estados do norte, do norte do estado de Nova York ao Maine. Quando terminar, 20-30 polegadas de neve fresca poderão cobrir a Península Superior de Michigan e 12-24 polegadas nas altitudes mais elevadas da Nova Inglaterra.

Um pouco de neve pode se misturar com a chuva nas duas principais áreas metropolitanas de Chicago e Boston, mas são esperadas pequenas quantidades.