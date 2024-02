Avdiivka: Comandante da Ucrânia afirma que a Rússia capturou soldados enquanto as forças de Kiev se retiravam da cidade principal

CNN

De acordo com o comandante das forças do sul da Ucrânia, a Rússia capturou alguns soldados ucranianos enquanto as forças de Kiev se retiravam da principal cidade de Avdiivka.

A Ucrânia anunciou a sua retirada da cidade, a noroeste de Donetsk, na sexta-feira, após alguns dos combates mais ferozes da Rússia na Ucrânia.

A retirada ocorreu depois que Moscou intensificou os ataques à área nas últimas semanas, desencadeando uma onda de ataques aéreos e terrestres de artilharia, veículos blindados e soldados.

A retirada é “a única solução correta”, disse Oleksandr Tarnovsky, comandante das forças do sul da Ucrânia, numa postagem no Telegram na sexta-feira, acrescentando que algumas tropas ucranianas foram capturadas durante a operação.

“Numa situação em que o inimigo avança com uma vantagem de 10 para 1 sobre os cadáveres dos seus próprios soldados, sob bombardeamento contínuo, esta é a única solução adequada”, disse ele. Tarnovsky acrescentou que as tropas russas eram “numericamente superiores em termos de pessoal, artilharia e aviação”.

As forças de Moscou lançaram 20 ataques aéreos e mais de 150 ataques de artilharia na área nas últimas 24 horas, disse ele, enquanto os russos “praticamente varriam a cidade da face da terra”.

A decisão surge dias depois de o novo chefe do exército ucraniano, Oleksandr Chirsky, e o ministro da Defesa, Rustem Umerov, terem visitado as linhas da frente em Avdiyvka, com o chefe do exército a prometer enviar reforços para “evitar que o inimigo avance mais profundamente no nosso território”.

Na quinta-feira, porém, as forças ucranianas lutavam para manter a cidade Condições do “inferno” E o inimigo “vem de todos os lados”.

Numa publicação no Facebook na sexta-feira, Chirsky ordenou a retirada para mover tropas para proteger “as rotas mais favoráveis” para “evitar o cerco e proteger a vida e a saúde dos soldados”.

Ele disse que os soldados ucranianos “fizeram todo o possível para destruir as melhores unidades militares russas e infligiram perdas significativas ao inimigo em termos de mão de obra e equipamento na área”.

A Ucrânia está “tomando medidas para estabilizar a situação e manter posições”, disse ele, acrescentando que “as vidas dos militares são do mais alto valor”.

A Rússia também sofreu pesadas perdas no ataque a Avdiivka, mas Moscovo parece ter calculado que valeram a pena dada a sua vantagem numérica.

Avdivka, a poucos quilómetros a norte do aeroporto de Donetsk, foi capturada pelas forças russas no início de 2015, após meses de intensos combates. Desde então, manteve-se firmemente na mira de Moscovo.

Faltando apenas algumas semanas para as eleições presidenciais da Rússia, a sua captura teria acrescentado valor a Moscovo.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.