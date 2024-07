George Clooney apelou a Joe Biden para abandonar a corrida presidencial

fonte da imagem, Boas fotos legenda da imagem, Clooney disse que os democratas não venceriam com Biden em novembro

autor, Brandon Drennan e Bernd Debusman

estoque, BBC Notícias, Washington

10 de julho de 2024 Atualizado há 8 horas

George Clooney fez um apelo contundente para que Joe Biden abandonasse a corrida presidencial dos EUA, horas depois de a veterana democrata Nancy Pelosi ter evitado uma questão sobre se ele deveria continuar.

O ator de Hollywood e proeminente arrecadador de fundos democrata disse que o presidente venceu muitas batalhas em sua carreira, “mas a única batalha que ele não pode vencer é a luta contra o tempo”.

Seus comentários foram feitos depois que Pelosi, ex-presidente da Câmara, juntou-se à crescente confusão no partido ao dizer que Biden, de 81 anos, estava “esgotando” se deveria permanecer na disputa após seu vacilante debate contra Donald Trump.

O presidente indicou repetidamente que continuará sendo o candidato democrata e derrotará Trump, de 78 anos, em novembro.

Clooney escreveu O jornal New York Times “É devastador dizer”, mas o Joe Biden que ele conheceu numa angariação de fundos há três semanas não é o Biden de 2010. “Ele nem é o Joe Biden de 2020”, acrescentou o ator.

“Ele é o mesmo homem que todos vimos no debate”, disse Clooney.

O evento de arrecadação de fundos, co-organizado por Clooney em Los Angeles e com a presença de Julia Roberts e Barbra Streisand, rendeu um recorde em uma única noite de cerca de US$ 30 milhões (£ 23 milhões) para a campanha de Biden.

O campo de Biden reagiu à estrela de Hollywood, com uma fonte não identificada citando a mídia dos EUA: “O presidente permaneceu por mais de 3 horas. [at the fundraiser]Clooney rapidamente tirou uma foto e saiu. READ Ucrânia afirma que submarino russo foi destruído por mísseis de cruzeiro britânicos - POLITICO

A campanha do presidente destacou ainda que enquanto participava da arrecadação de fundos, ele chegou a Los Angeles vindo da Itália, onde participou da cúpula do G7.

Clooney disse em sua postagem: “Nossos líderes partidários precisam parar de nos dizer que 51 milhões de pessoas não viram o que vimos”.

“É uma questão de idade. Nada mais”, continuou ele. Não vamos vencer em novembro com este presidente.

Clooney acrescentou que suas preocupações ressoaram em “todos” os membros do Congresso com quem conversou.

Solicitada a responder, a campanha de Biden disse em uma carta que o presidente enviou aos democratas no Congresso que estava “comprometido” com sua candidatura e com a derrota de Trump.

No entanto, a discórdia pública dentro do partido de Biden continua a crescer enquanto ele acolhe a cimeira da NATO em Washington.

Pelosi, a voz mais influente entre os democratas no Capitólio, pareceu ignorar a insistência de Biden na quarta-feira.

Questionado se queria continuar na corrida, ele disse ao Morning Joe da MSNBC: “Quero que ele faça o que decidir.

“Cabe ao presidente decidir se vai concorrer. O tempo está se esgotando e todos nós o encorajamos a tomar essa decisão”.

Reconhecendo as exigências do presidente durante uma cimeira da NATO, a Sra. Pelosi disse à MSNBC: “Eu disse a todos – vamos parar.

“O que quer que você pense, conte a alguém em particular, mas você não precisa colocar isso na mesa até ver como estamos indo esta semana. Mas estou muito orgulhoso do presidente.”

Uma dúzia de democratas eleitos recomendaram que a sua campanha desistisse do debate de 27 de junho com Trump.

Na noite de terça-feira, Michelle Bennett, do Colorado, tornou-se a primeira senadora democrata a rejeitar publicamente. READ Vencedores e perdedores da primeira rodada do Draft da NFL de 2023: Panthers, Texans, Cardinals brilham; Will Lewis fica esperando

Embora não tenha apelado à desistência total de Biden, disse que Trump venceria as eleições, talvez por uma “luta esmagadora”.

Na tarde de quarta-feira, Peter Welch, de Vermont, tornou-se o primeiro democrata do Senado a pedir publicamente a Biden que se retirasse “para o bem do país”, como escreveu num artigo de opinião do Washington Post.

O senador Richard Blumenthal, democrata de Connecticut, disse aos repórteres que estava “profundamente preocupado” com a capacidade de Biden de vencer as eleições.

O congressista Pat Ryan, de Nova York, disse ao New York Times no início do dia: “Para o bem do nosso país, para o bem dos meus dois filhos pequenos, peço a Joe Biden que se afaste”.

A campanha de Biden repetiu a afirmação do presidente de que “correria esta corrida até ao fim”.

O líder da minoria democrata, Hakeem Jeffries, planeja se reunir com Biden até sexta-feira para discutir as preocupações levantadas por vários membros do Congresso.

No entanto, o apoio geral entre os democratas eleitos continua forte.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, apontado como possível substituto por Clooney, disse que ainda estava “all in” com Biden.

O Congressional Black Caucus, cerca de 60 políticos e membros progressistas da Câmara, como Alexandria Ocasio-Cortez, endossaram publicamente Biden.

Na terça-feira, Chuck Schumer, o principal democrata no Senado, disse: “Estou com Joe”. No entanto, Axios relata que Schumer tem dito em particular aos doadores que está pronto para destituir Biden.

Dois democratas não identificados disseram à CBS News, parceira da BBC nos EUA, que houve uma “consolidação” de opinião nas últimas 24 horas entre democratas eleitos, doadores e grupos que apoiam o partido do presidente. READ Dois helicópteros militares colidiram perto de Fort Campbell, Kentucky

Uma das fontes disse que todos os interesses chegaram a “quase consenso” sobre o que Biden deveria fazer.

As questões sobre a campanha Democrata também surgiram na cimeira da NATO em Washington, DC.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse acreditar que os Estados Unidos continuarão a ser um membro empenhado da aliança, independentemente de quem ocupar o cargo na Casa Branca no próximo ano, seja Biden ou Trump, o cético da NATO.

Numa conferência de imprensa, a BBC perguntou a Stoltenberg se os 32 membros da coligação partilhavam as suas esperanças, apesar das preocupações sobre a candidatura de Biden.

“Não estou dizendo que podemos sempre ignorar as preocupações”, disse Stoltenberg. “Mas por mais perigoso que o mundo seja, é claro que precisamos da NATO.”

Ele acrescentou: “É do interesse de todos nós permanecermos unidos. Isso vale para a América.”

Biden dará uma rara coletiva de imprensa solo na quinta-feira e gravará uma entrevista para a NBC News na segunda-feira, que irá ao ar à noite.

Na quarta-feira, no estado indeciso da Pensilvânia, os eleitores democratas que falaram à BBC tinham sentimentos contraditórios em relação a Biden.

Karen Gilchrist, em Harrisburg, disse que apoia firmemente Biden porque “ele sabe do que está falando”.

Mas em Elizabethtown, Melissa Nash, trabalhando em seu laptop em um café, disse: “Estou dividida porque não sou fã de Trump, mas ao mesmo tempo você precisa de alguém forte para liderar o país”.