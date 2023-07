Alexander Volkanovsky mantém campeão do UFC com nocaute técnico sobre Yair Rodriguez

Mark RaimondiRedator da ESPN3 minutos de leitura

Alexander Volkanovsky finalizou Yair Rodriguez na 3ª rodada Alexander Volkanovsky forçou o árbitro a interromper sua luta contra Yair Rodriguez no terceiro round da luta principal do UFC 290.

Las Vegas — Yair Rodriguez teve o melhor momento da luta, acertando um chute na cabeça de direita que quebrou a cabeça de Alexander Volkanovski para trás, em seguida, seguiu com uma combinação, incluindo uma esquerda que acertou a mandíbula de Volkanovski.

Volganovsky acenou com a cabeça em reconhecimento aos golpes. Em seguida, ele desferiu um forte gancho de direita que feriu gravemente Rodriguez. Volkanovski partiu para as quedas e deu uma enxurrada de socos fortes a caminho de um nocaute técnico aos 4:19 do terceiro round no sábado na luta principal do UFC 290 na T-Mobile Arena.

Com a vitória, Volkanovski manteve o título dos penas do UFC. Rodriguez entrou como o campeão interino dos penas.

“Eu sou o rei desta divisão”, disse Volkanovsky em uma entrevista pós-luta no octógono. “Ninguém está me impedindo.”

Antes do UFC 290, a ESPN empatou com Volkanovsky em primeiro lugar em sua lista libra por libra de MMA com o campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev. No peso pena, Volkanovsky ficou no. 1º e Rodrigues 3º.

Volganowski disse que algum “medo” surgiu durante este campo de treinamento por causa de quão poderoso e criativo seria o ataque de Rodriguez. Rodriguez, que é mais alto que Volganovski, é um mestre em golpear de todos os ângulos com todos os tipos de armas, de punhos a cotovelos, joelhos e chutes de chicote. Certamente não ajudou Volkanovsky que o card estivesse cheio de tantos lutadores mexicanos a favor de Rodriguez em uma área com uma grande população mexicano-americana.

Mas Volganovsky disse que apertou um botão esta semana e conseguiu se concentrar na tarefa em questão.

“Você tem que esperar o inesperado”, disse Volkanovsky. “Esse é Yair. Quem conhece esse jogo sabe como ele é perigoso.”

Volkanovsky (26-2) avançou para desafiar Makachev em sua luta anterior, perdendo por decisão unânime. Ele ainda quer uma luta no futuro, mas disse que pode precisar de uma cirurgia na mão direita. Volkanovsky disse que ainda quer lutar antes do final do ano.

O lutador nascido na Austrália venceu 22 lutas consecutivas antes de perder para Makhachev, incluindo as primeiras 12 no UFC. Volkanovski, 34, é o campeão dos penas do UFC desde que derrotou Max Holloway no UFC 245 em 14 de dezembro de 2019. Esta foi sua quinta defesa bem-sucedida do título dos penas do UFC. Volkanovsky é 11-0 no UFC em 145 libras.

“Você fala bem”, disse Volkanovsky. “Eu mostrei que posso lutar e lutar com o melhor deles. Chegando em todos os posts. … O céu é o limite.”

Rodriguez (15-4, 1 NC) derrotou Josh Emmett por finalização no segundo round no UFC 284 em fevereiro para ganhar o título interino. O lutador de Chihuahua, no México, venceu duas vezes consecutivas e três em quatro. Rodriguez, 30, sofreu apenas uma derrota desde 2017 antes de sábado.