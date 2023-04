SDSU vs SDSU na TV como assistir, transmitir, qual canal

A FAU segue para o último fim de semana da temporada de basquete masculino da NCAA.

Sua corrida notável para a Final Four chamou a atenção de pessoas em todo o país, e todos os olhos estarão voltados para os Owls no sábado, quando eles enfrentarem o San Diego State no primeiro jogo da semifinal em Houston.

O técnico Dusty May e jogadores como Jonelle Davis, Alijah Martin e Vlad Goldin agora se tornaram nomes conhecidos entre os fãs de basquete universitário. O poder de fogo ofensivo da FAU (35-3) será testado contra as proezas defensivas da equipe SDSU de Brian Dutcher (31-6), que apresenta um posto formidável no pivô Nathan Mensah.

Estilos contrastantes fazem com que os especialistas prevejam um jogo acirrado que durará até os últimos minutos. Veja como assistir ao confronto Final Four entre as duas equipes intermediárias.

Quando é o jogo Final Four entre FAU e SDSU?

A disputa entre Florida Atlantic Owls e San Diego State Aztecs está marcada para sábado, 1º de abril de 2023, às 18h09 ET.

Onde está sendo disputada a Final Four de 2023?

A Final Four de 2023 será realizada no NRG Stadium em Houston, TX.

Em que canal estão os últimos quatro jogos?

Ambos os jogos da Final Four serão transmitidos pela CBS. A segunda semifinal entre Miami e UConn acontecerá depois de Florida Atlantic-San Diego State.

Onde posso assistir Florida Atlantic x San Diego State em streaming?

March Madness ao vivo (requer provedor de TV) Paramount+ (teste grátis de 7 dias), YouTube TV (teste gratuito de 2 semanas), Hulu + TV ao vivo (teste grátis de 7 dias), fubo (teste grátis de 7 dias)

FAU x Final Four no rádio Como pedir SDSU?

Rádio: WUUB-FM 106.3, SiriusXM (Canal 84)

Rádio on-line: Varsity Network Processador, Westwood One Online, siriusxm.com (Canal 84), tunein.com

Em espanhol: SiriusXM (Canal 201), siriusxm.com (Canal 964), tunein.com

FAU vs. Qual é a última linha de basquete SDSU?

De acordo com DiBico, o San Diego State é favorito de 2,5 pontos sobre a FAU. O oddsmaker dos EUA hoje. Over-under é de 132,5 pontos.