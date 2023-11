Os glaciares da Gronelândia estão a derreter cinco vezes mais rápido do que há 20 anos

Copenhaga, 10 Nov (Reuters) – O aquecimento global aumentou em cinco vezes a taxa de derretimento das geleiras da Groenlândia nos últimos 20 anos, disseram cientistas da Universidade de Copenhague nesta sexta-feira.

O derretimento do gelo da Groenlândia é particularmente preocupante porque a antiga camada de gelo contém água suficiente para elevar o nível do mar em pelo menos 6 metros (20 pés), caso derretesse completamente.

Anders Anker Björk, professor assistente do Departamento de Ciências da Terra e Gestão de Recursos Naturais da Universidade de Copenhaga, disse à Reuters que a taxa de derretimento entrou numa nova fase nas últimas duas décadas num estudo de mil glaciares na área.

“Há uma ligação muito clara entre a temperatura que estamos a sentir no planeta e as mudanças que estamos a observar na rapidez com que os glaciares estão a derreter”, disse Bjork.

Os glaciares estão a encolher em média 25 metros anualmente, em comparação com os 5-6 metros de há duas décadas, concluíram os cientistas depois de estudarem o crescimento dos glaciares ao longo de 130 anos através de imagens de satélite e 200 mil fotografias antigas.

O mundo já está quase 1,2ºC mais quente do que as temperaturas pré-industriais, e 2023 é “certamente” o mais quente em 125 mil anos, afirmaram cientistas da União Europeia no início deste mês.

A redução das temperaturas exigirá um esforço global para reduzir os gases com efeito de estufa na atmosfera, disse Jørgen Eivind Olesen, diretor do Instituto do Clima da Universidade de Aarhus.

“Acredito que podemos preparar-nos para que os glaciares continuem a derreter a um ritmo crescente”, disse Oleson.

As geleiras na Groenlândia são frequentemente usadas para prever os efeitos das mudanças climáticas no manto de gelo da Groenlândia.

“Se começarmos a ver geleiras perdendo massa várias vezes mais rápido do que no último século, podemos esperar que as geleiras continuem no mesmo caminho em uma escala de tempo mais lenta e mais longa”, diz o geólogo sênior William Colgan. Pesquisa da Dinamarca e da Groenlândia (GEUS), disse.

A camada de gelo da Gronelândia contribuiu com 17,3% para o aumento observado do nível do mar entre 2006 e 2018 e os glaciares contribuíram com 21%. A Groenlândia tem cerca de 22.000 geleiras.

