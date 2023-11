As ações subiram após o Fed, com os rendimentos quebrando uma seqüência de vitórias de 8 dias

As ações subiram na sexta-feira, após um dia de ganhos com títulos em que o tom mais agressivo do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ajudou o S&P 500 e o Nasdaq a registrar sua mais longa seqüência de vitórias em dois anos.

O Dow Jones Industrial Average (^DJI) subiu cerca de 0,5%, ou mais de 150 pontos, enquanto o Nasdaq Composite (^IXIC) de alta tecnologia e o benchmark S&P 500 (^GSPC) ganharam 0,3% e 0,4% cada, respectivamente.

A mensagem de Powell permaneceu em foco na sexta-feira, descrevendo a política do Fed como “contida”, mas insistindo que os aumentos das taxas ainda estão em discussão, já que as perspectivas para a inflação permanecem nebulosas.

“Se for apropriado apertar ainda mais a política, não hesitaremos em fazê-lo”, disse Powell num discurso perante o Fundo Monetário Internacional, em Washington.

Outros dirigentes do banco central disseram acreditar que o banco central implementará mais aperto esta semana. Na sexta-feira, Lori Logan, do Dallas Federer, Raphael Bostick, do Atlanta, e Mary Daly, do San Francisco, estão programados para falar.

Enquanto isso, os rendimentos dos títulos caíram após a tarde de quinta-feira. O rendimento de referência de 10 anos (^TNX) caiu abaixo de 4,6%.

Na sexta-feira, Wall Street terá uma nova visão do sentimento do consumidor com a divulgação do índice da Universidade de Michigan.

Entre as commodities, o petróleo subiu pela segunda sessão consecutiva depois de cair para o menor nível em três meses devido às preocupações com o consumo global. Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (CL=F) estavam em US$ 77 por barril, enquanto os futuros do petróleo Brent (BZ=F) foram negociados acima de US$ 80.