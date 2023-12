Conclusões do Lakers-Spurs: LeBron James e Victor Wembayama se encontram em rivalidade geracional

Santo António – O Spurs quebrou uma seqüência de 18 derrotas consecutivas com uma derrota por 129-115 contra os talentos geracionais Victor Wembayama e LeBron James na sexta-feira.

O jovem de 19 anos já estava envolvido em uma batalha épica entre os grandes contra Anthony Davis na quarta-feira, quando James ficou de fora devido a uma lesão na panturrilha.

Desta vez, Davis sentou (quadril) e James tomou a palavra.

O resultado final: Os titulares do Spurs ficaram no Frostbank Center e caminharam para o banco a 1:48 do fim.

A deriva do registro do proprietário finalmente acabou.

Aqui estão cinco conclusões do torneio.

1. Vembanyama inicia 4º jogo consecutivo no centro

A equipe lista os atacantes e Wembanyama observou que “a melhor maneira de me ajudar” é o Spurs “não me colocar em uma caixa”.

Mesmo assim, ele atuou como centro em quatro partidas consecutivas, depois de atuar como atacante em suas primeiras 19 partidas.

Não exagere. A experimentação governa o dia.

Os Spurs continuam a usar escalações que apresentam Wembaniyama cercado por quatro jogadores de perímetro, e a partida de sexta-feira não foi diferente na busca por combinações ideais em campo.

“Eu não o classificaria como 5” O técnico do Spurs, Gregg Popovich, disse. “Ele acerta na lateral, por cima, no bloco, na pintura. Ele está em todo lugar ofensivamente. Se você quiser chamá-lo de cinco homens, é quem ele protege.

Vimos sinais de progresso centrados em Vembanyama. Ele tem média de 19,8 pontos, 16,5 rebotes e 4,3 bloqueios nas últimas quatro partidas.

O novo jogador também tem sido fundamental para o progresso do clube na defesa.

Os Spurs ficaram em 12º lugar na pontuação da defesa (114,2 pontos por 100 posses de bola) na partida de sexta-feira, graças em grande parte à envergadura de 2,5 metros de Wembanyama em 10 jogos.

2. O confronto Wembley-LeBron transcorre sem intercorrências

O confronto Davis-Wembaniyama na quarta-feira gerou mais fogos de artifício do que vimos na sexta-feira, com os grandes homens somando 67 pontos e 23 rebotes na vitória do Lakers por 122-119.

Mas uma multidão com lotação esgotada de 18.354 pessoas foi vista no final do segundo quarto de uma série movimentada com gerações de superestrelas que chegaram à liga com 20 anos de diferença. James se viu com a bola presa no escanteio contra Wembaniyama, de 2,10 metros.

Sem problemas.

O jogador de 38 anos acertou uma bola de 23 pés para dar ao Los Angeles uma vantagem de 66-60.

“Tentando baixar as mãos Um pouco, porque conheço suas asas”, disse James. “Tentei abrir um pouco mais de espaço e atirar um pouco mais alto.”

Wembaniama admite que os olhos coletivos do Frost Bank Center estavam voltados para ele naquele momento.

“É um tiro muito alto”, disse ele.

O novato espera enfrentar James, quatro vezes campeão da NBA e quatro vezes MVP da liga. Assim que a energia competitiva começou a fluir, o jovem de 19 anos concentrou-se apenas na ação no terreno.

“Não, eu não [any] Emoções no tribunal”, disse Vembaniyama.

O jovem de 19 anos disse que as estrelas não conversaram depois do jogo.

3. Conselho de Anthony Davies para Wembie: “Não coloque muita pressão sobre si mesmo”

Davis no início da semana simpatizou com o status de Wembaniyama como um talento geracional encarregado de mudar a sorte de uma franquia.

A escolha geral número 1 em 2012, Davis entrou na liga sob o peso de grandes expectativas. Mas o jogador de 30 anos disse que a sua experiência nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 facilitou a transição. Davis jogou com James na seleção dos EUA naquele verão, que incluía os veteranos Kobe Bryant e Carmelo Anthony.

“Você tem seus altos e baixos”, disse Davis na terça-feira após a derrota do Lakers em Dallas. “Mas não se estresse por causa da pressão de outras pessoas. Você precisa saber o que sua equipe quer de você e não presuma que pode mudar de propriedade no primeiro ano.

Davis gritou com James No vestiário de visitantes: “O que [did] Você está fazendo isso no seu primeiro ano?”

James respondeu: “Para quê?”

“Playoffs”, disse Davis.

James passou esse tempo “se divertindo muito em Cancún”.

O maior artilheiro de todos os tempos da NBA concordou com a opinião de Davis.

“Mesmo o melhor cara em construí-los não chegou ao primeiro ano”, disse Davis. “Então, siga em frente, não tenha pressa, e acho que a cada ano seu jogo fica cada vez melhor.”

4. Incentiva a não fechar a porta para possíveis adições

Você já ouviu isso antes, mas falta profundidade ao histórico de San Antonio. Trey Jones é o único armador tradicional do elenco e sai do banco.

“Vamos trabalhar com o que temos”, observou Popovich quando questionado sobre a conclusão de possíveis movimentos antes do prazo comercial de 8 de fevereiro.

Isso não é inteiramente verdade.

Apesar dos lutadores Spurs tentarem o seu melhor para desenvolver o atacante do segundo ano Jeremy Sochan como armador, a equipe planeja manter a mente aberta se um cenário comercial melhor se desenvolver.

Qualquer ação possível Criado com uma janela de tempo mais longa em mente do que o presente. O desenvolvimento pessoal e os conceitos de equipe são o foco desta temporada.

“Mas se existe um comércio que faz sentido agora e no longo prazo, é claro que estamos analisando isso”, disse Popovich. “[General manager] Brian Wright e seu pessoal já estão fazendo isso.

5. Wembaniyama empatou a marca de Dwight Howard em duplas duplas

O novato de 19 anos registrou seu sétimo double-double consecutivo em três quartos contra o Lakers, empatando com Dwight Howard no maior double-double da história da NBA para um adolescente.

Vembanyama fez 11 pontos e 12 rebotes nos primeiros três quartos, enquanto San Antonio liderava por 98-87 no início do quadro final. O calouro terminou com 13 pontos, 15 rebotes, cinco assistências, duas roubadas de bola e dois bloqueios.

Howard esclareceu tudo Aos 19 anos, em sua segunda temporada em Orlando, ele acumulou sete duplas consecutivas de 5 a 19 de novembro, a última das quais ocorreu 19 dias antes de seu aniversário de 20 anos.

Para Vembanyama, o novo marco ficou aquém da vitória do San Antonio em seu primeiro jogo em 43 dias.

“É claro que nunca mais quero perder, mas isso acontece”, disse ele. “Temos que aproveitar esses momentos porque sou viciado em vencer. É isso que amo e é para isso que vivo”.

Miguel C. Wright é redator sênior do NBA.com. Você pode enviar um e-mail para ele AquiEncontre o arquivo dele Aqui E siga-o Twitter.

As opiniões nesta página não refletem necessariamente as opiniões da NBA, de seus clubes ou da Warner Bros.