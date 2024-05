A derrota na Mercedes-Benz retardou a campanha do UAW no sul

Os sindicatos têm sido tradicionalmente vistos como uma instituição do Norte e frequentemente associados ao movimento pelos direitos civis, que alienou muitos no Alabama, disse o Sr. Gordon disse. “Este é um lugar muito difícil para o UAW”, disse ele.

Essa hostilidade pode tornar difícil para o UAW negociar contratos que garantam aumentos salariais e outros benefícios aos seus membros. Os legisladores que se opõem aos sindicatos podem pressionar os empregadores a não fazerem grandes concessões nas negociações.

Embora as montadoras na América do Norte estejam desfrutando de fortes vendas e lucros, os sindicatos são a melhor maneira para os trabalhadores exigirem salários mais altos, disse ele. Fein e o UAW discutiram.

O apoio público aos sindicatos é mais forte do que tem sido há anos, inclusive no Sul. Este ano, 600 trabalhadores de uma fábrica de ônibus elétricos no Alabama votaram pela adesão ao sindicato Communications Workers of America. Uma semana antes, eles haviam negociado um novo contrato para oferecer salários mais altos e melhores benefícios.

O UAW e outros sindicatos também receberam apoio do presidente Biden Juntou-se aos trabalhadores do setor automotivo em greve em Michigan no outono passado. Nas eleições deste ano o Sr. Biden foi reconhecido pelo sindicato.

Mas essa estreita ligação com o presidente, o ex-presidente Donald J. Trump – Sr. Isso poderia prejudicar o UAW com trabalhadores conservadores nos estados do sul que preferem o adversário de Biden. Senhor. Fein e Sr. Os Trump criticaram-se frequentemente, mas as sondagens mostram que Uma minoria considerável de famílias sindicalizadas apoia o ex-presidente.