Playoffs da NBA: Luka Doncic lidera a recuperação do Mavericks com 17 pontos sobre o Thunder

O Dallas Mavericks está caminhando para sua segunda aparição nas finais da Conferência Oeste com Luka Doncic, graças principalmente a Doncic.

A estrela eslovena levou seu time a uma recuperação de 17 pontos para encerrar uma derrapagem de seis jogos sobre o Oklahoma City Thunder na vitória por 117-116 sobre o cabeça-de-chave da Conferência Oeste no sábado. Dallas enfrentará o vencedor do jogo 7 entre Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets no domingo.

Doncic terminou o jogo com 29 pontos em 9 de 15 arremessos, com 10 rebotes e 10 assistências, seu sétimo triplo-duplo nos playoffs da carreira e o terceiro consecutivo. Outros grandes contribuidores foram Derrick Jones Jr., que fez 22 pontos em 8 de 13 arremessos, e Kyrie Irving, que fez 22 pontos em 9 de 23 arremessos.

Enquanto inativo, Irving melhorou seu recorde em jogos finais para 14-0, a melhor marca da história da NBA.

O Thunder passou quase todo o jogo liderando, e uma sequência no final do segundo quarto colocou-os em 16º lugar no intervalo. 77-60 no início do terceiro. O Mavericks perdeu durante grande parte do segundo tempo e empatou o jogo no meio do quarto período, momento em que foi um vaivém frenético com cinco mudanças de vantagem nos cinco minutos finais.

O jogo acabou se resumindo a uma decisão polêmica. Faltando três segundos para o fim, 116-115, PJ Washington tentou uma cesta de 3 pontos, mas foi derrubado pela estrela do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander. O Thunder contestou a falta.

Gilgeous-Alexander claramente colocou as mãos na bola e acertou o braço de Washington. Se o arremessador tocar a mão quando a bola for tocada, a jogada não é falta, mas os árbitros disseram que não houve contato com a bola no momento do lançamento porque Washington fez contato e depois soltou a bola.

O Thunder perdeu o desafio e perdeu a série. Washington acertou seus dois primeiros lances livres, depois errou intencionalmente o terceiro, forçando o OKC a assumir o controle do seu próprio lado da quadra faltando 2,5 segundos para o fim.

Um jogo desastroso no meio da quadra depois, a temporada do time mais jovem da NBA acabou.

Luka Doncic tem o Mavericks de volta às finais da Conferência Oeste. (Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

Para onde vai o Thunder a partir daqui?

A beleza de ser o Thunder é que você não pode ir às finais da Conferência Oeste e ainda assim ser considerado a tempo.

Isso é o que acontece quando o seu candidato a MVP (Gilgeous-Alexander) tem 25 anos, você vai para 57-25, seu futuro âncora da quadra de ataque (Chet Holmgren) tem 22 e o resto da sua rotação tem 25 anos ou menos. Gilgeous-Alexander e Lu Dort já têm contrato para as próximas três temporadas, enquanto Holmgren e Jalen Williams têm contrato para mais duas temporadas.

O Thunder provavelmente ficará mais velho e melhor na próxima temporada, ao mesmo tempo em que adicionará talentos baratos com sua ridícula abundância de escolhas no draft (ficado em 12º lugar geral no Draft da NBA de 2024 pelo Houston Rockets).

Claro, a opção mais atraente para o Thunder competir legitimamente é trocar algumas dessas escolhas de draft por talentos veteranos. Alguns reforços principalmente na pintura.

Se o Thunder esteve fraco nesta temporada, está se recuperando. Holmgren pesa 208 libras e o atacante reserva Jaylin Williams tem 1,80 metro. Enquanto Hamgren era sólido defensivamente ao redor da cesta com chutes incríveis, o time ficou em 29º lugar na NBA em rebotes ofensivos.

A boa notícia é que com uma estrela como Gilgeous-Alexander e uma estrela como Holmgren, o Thunder já fez a parte mais difícil. Se sua maior preocupação é preencher o rodízio e encontrar extensões futuras, você provavelmente está em um bom lugar.