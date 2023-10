O regulador bancário do Reino Unido ainda está pressionando pelo plano Metro na segunda-feira, disse a fonte

LONDRES (Reuters) – A Autoridade de Regulação Prudencial (PRA) da Grã-Bretanha continua trabalhando com o Metro Bank (MTROLL) para apresentar um plano até a manhã de segunda-feira. Uma pessoa que conhece a situação.

Nos últimos dias, a PRA apelou aos principais credores do Reino Unido, incluindo o HSBC (HSBA.L) e o Lloyds (LLOY.L), para fazerem uma oferta ao credor, disse a pessoa.

Depois de várias abordagens fracassadas no início do ano, Shawbrook está considerando uma nova oferta pelo Metro Bank, listado em Londres, disseram à Reuters pessoas familiarizadas com o assunto.

O Financial Times informou no domingo que o JPMorgan (JPM.N) optou por não fazer uma oferta pelo Metro, enquanto a Sky News informou que o Santander (SAN.MC) contratou a consultoria Robey Warshaw para trabalhar em uma oferta potencial.

PRA, HSBC, Shawbrook e JPMorgan não quiseram comentar. Metro Bank, Lloyds e Santander não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O Metro Bank viu as suas ações despencarem depois de surgirem notícias de que o banco tinha contratado consultores para reforçar o seu balanço, uma vez que não conseguiu garantir um grande alívio de capital por parte dos reguladores.

O banco está explorando opções para levantar 600 milhões de libras (734,28 milhões de dólares) em capital por meio de injeções de capital e dívida e vendas de ativos.

O Metro Bank disse na quinta-feira que suas opções incluem emissão de ações e dívida, bem como refinanciamento e venda de ativos. Afirmou que cumpriu os requisitos mínimos de capital e não tomou nenhuma decisão sobre planos de captação de recursos.

Os depósitos dos clientes do Metro Bank, como outros bancos do Reino Unido, são garantidos por uma garantia governamental de até £ 85.000.

Reportagem de Elisa Martinuzzi, Pablo Mayo Cerquerio, Iain Withers e Amy-Jo Crowley, edição de Bernadette Baum e Ros Russell

