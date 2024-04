Lançamento da SpaceX do Cabo marca tempo recorde com reflight de reforço recorde – Orlando Sentinel

A SpaceX administrou o lançamento do Starlink do Cabo Canaveral na noite de sexta-feira, o último foguete a decolar da mesma plataforma de lançamento, e estabeleceu um marco ao usar o impulsionador do primeiro estágio para um 20º vôo recorde.

Um Falcon 9 transportando mais 23 satélites Starlink Internet da SpaceX decolou do Complexo de Lançamento Espacial 40 de Canaveral, com destino às 21h40.

O SLC-40 foi usado para o último lançamento do Starlink, que chegou à 1h40 de quarta-feira, então a reviravolta ocorreu apenas dois dias e 20 horas depois, superando o recorde anterior em quase 26 horas.

O recorde anterior eram dois lançamentos separados por três dias, 21 horas e 41 minutos em 3 e 6 de agosto do SLC-40.

O impulsionador de primeiro estágio SpaceX voou 20 vezes, anteriormente em duas missões espaciais tripuladas – Inspiration4 e Axiom Space's Ax-1 – bem como GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, NILSAT 301., OneWeb Launch 17, ARABSAT Missões BADR-8 e 12 Starlink.

Seu voo inaugural será em 20 de novembro de 2020.

Um impulsionador histórico e recorde da SpaceX vira no caminho de volta ao porto

Foi um dos três propulsores ativos apoiados em 19 mísseis. O impulsionador anterior, que voou com sucesso 19 vezes, virou no caminho de volta para Porto Canaveral durante o mar agitado.

A SpaceX fez uma queda recorde de recuperação no Atlântico em seu drone A défice de gravidade.

Até o momento, a SpaceX realizou 297 recuperações de reforço bem-sucedidas de lançamentos do Falcon 9 e do Falcon Heavy, com a primeira ocorrendo em dezembro de 2015. Ele repetiu boosters 267 vezes. Não houve falha no pouso de reforço desde fevereiro de 2021.

Droneship Falcon 9 A Shortfall of Gravitas – primeiro 20º lançamento e pouso de reforço! pic.twitter.com/G0w4IlXzNP -SpaceX (@SpaceX) 13 de abril de 2024

Marcou o 27º voo da Costa Espacial em 2024, com todos, exceto dois, vindos da SpaceX, e pode haver mais de 100 lançamentos entre todas as empresas este ano. A United Launch Alliance voou seu novo foguete Vulcan Centaur em janeiro e os outros dois com a última missão pesada Delta IV no início desta semana. Este ano também veremos o primeiro lançamento do foguete New Glen da Blue Origin.

Mas a SpaceX está liderando o caminho no lançamento espacial, e o rápido tempo de resposta em Canaveral faz parte da meta de Elon Musk de realizar 148 voos até 2024 de todos os seus locais de lançamento na Flórida e na Califórnia para seus foguetes Falcon.

Foi a 38ª missão do ano da SpaceX nessas três plataformas, enquanto voava uma missão de teste orbital de seu desenvolvimento Starship e Superheavy a partir da instalação de lançamento Starbase do Texas.