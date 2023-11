A Black Friday não é mais o que costumava ser

A Federação Nacional de Varejo, um grupo comercial do setor, prevê que as vendas de fim de ano aumentarão de 3 a 4 por cento em relação ao ano passado. Espera-se que as vendas de férias aumentem 5,3% em 2022 e 12,7% em 2021.

Algumas lojas ofereceram ofertas criativas para atrair clientes para dentro ou para fora.

Na loja de calçados Swish, com sede em Durham, na Carolina do Norte, os clientes fizeram fila antes das 7h de sexta-feira para participar de um sorteio e conseguir alguns negócios.

Gary Johnson, 44, era um dos 14 clientes. Ele decidiu comprar um par de Yeezy Slides que foi vendido por US$ 70. O preço original na loja era anunciado como US$ 200, embora estivessem disponíveis on-line por cerca de US$ 90. Senhor. Johnson estava ciente dos descontos online, mas disse que preferia a “experiência” de esperar do lado de fora.

“Ficar na fila é uma lembrança de infância”, disse ele, relembrando os tempos em que esperou por videogames com desconto.

Na JC Penney, mais adiante, os clientes conseguiam “cupons misteriosos” no valor de US$ 25 a US$ 500 no caixa, a partir das 5h. Na Palmetto Moon, uma empresa de roupas com sede em Charleston, compradores curiosos acampavam. As primeiras 50 pessoas chegarão e receberão um vale-presente de US$ 25 para gastar em marcas como Eddie e Vineyard Wines.