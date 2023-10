A administração Biden renuncia a 26 leis federais para permitir a construção de um muro de fronteira no sul do Texas

Migrantes se aproximam de um muro fronteiriço em Ciudad Juarez, México, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, do outro lado da fronteira de El Paso, Texas.



Uma administração Biden renunciaria a 26 leis para construir Barreiras fronteiriças adicionais No Vale do Rio Grande, um passo Perceber Foi publicado no Federal Register na quarta-feira, citando “alta entrada ilegal”.

A construção do muro utilizará fundos já atribuídos especificamente para barreiras físicas nas fronteiras. Mas esse movimento vem em um momento Uma nova ascensão de imigrantes sobrecarregando os recursos federais e locais e colocando forte pressão política sobre a administração Biden Uma crise mais ampla.

A Patrulha da Fronteira relatou cerca de 300 mil encontros no Vale do Rio Grande entre outubro e agosto. Dados federais. No mês passado, a Patrulha da Fronteira Ele foi preso Mais de 200 mil migrantes cruzaram a fronteira entre os EUA e o México, o número mais elevado deste ano.

O Departamento de Segurança Interna decidiu que era “necessário renunciar a certas leis, regulamentos e outros requisitos legais para garantir a construção rápida de barreiras e estradas” ao longo da fronteira dos EUA com o México, no condado de Starr, Texas, disse o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorgas, em um comunicado. arquivamento no Registro Federal dos EUA.

“Há agora uma necessidade séria e urgente de construir barreiras físicas e estradas perto da fronteira dos EUA para impedir a entrada ilegal nos Estados Unidos nas áreas do projecto”, disse Mayorkas no anúncio.

Um projeto de lei de dotações de 2019 que pagou especificamente por uma “barreira de fronteira” no Vale do Rio Grande pagará a construção do muro e, de acordo com Mayorkas, “o DHS deve usar esses fundos para os fins pretendidos”.

A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA anunciou planos para projetar e construir até 20 milhas de novos sistemas de barreiras de fronteira no condado de Starr, incluindo postes de luz e luzes, portões, câmeras e estradas de acesso. O CBP solicitou contribuições públicas entre agosto e setembro, de acordo com a agência.

Entre as leis que a administração Biden está ignorando para construir o muro estão muitas das mesmas leis que a administração decidiu proteger no passado, incluindo: Lei Nacional de Política AmbientalO Lei de Espécies AmeaçadasO Lei da Água Limpa e a Lei do Ar Limpo.

Uma porta-voz do CBP disse que a agência está “comprometida em proteger os recursos culturais e naturais do país” ao mesmo tempo que implementa “práticas ambientais sólidas” para construir barreiras fronteiriças.

Presidente Joe Biden Ele tem sido atormentado por problemas na fronteira desde os primeiros meses no cargo, quando os Estados Unidos enfrentaram um aumento no número de crianças migrantes desacompanhadas. Nos últimos dois anos, a sua administração enfrentou uma forte reação dos republicanos e, por vezes, dos democratas.

Mas houve uma nova onda de imigrantes Pressão adicional Os recursos federais foram testados poucos meses depois de as últimas políticas fronteiriças de Biden terem entrado em vigor, suscitando novas críticas dos republicanos e preocupação dentro da administração sobre uma questão politicamente sensível.

Migração na fronteira sul Incessante atenção Campo primário presidencial republicano e mídia conservadora e líderes democratas, incluindo prefeitos Nova Iorque E ChicagoComeçaram a exigir publicamente esforços mais fortes por parte do governo central para fornecer recursos para acomodar o influxo.

Há travessias de migrantes ao longo da fronteira EUA-México Espera-se que seja mais Mais recentemente, no entanto, um alto funcionário da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA disse recentemente à CNN que se espera que as responsabilidades adicionais do México eventualmente ajudem a reduzir o número.

Esta semana, Mayorkas, o secretário de Estado Antony Blinken, o procurador-geral Merrick Garland e o conselheiro de Segurança Interna da Casa Branca, Dr. Liz Sherwood-Randall se reunirá com seus colegas mexicanos na Cidade do México para conversações anuais sobre segurança.

Espera-se que a migração seja um tema de discussão. Altos funcionários do governo dizem que os EUA permanecem em contato constante com o México sobre a situação na fronteira sul dos EUA, incluindo compromissos para melhorar a fiscalização.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.