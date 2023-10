Pequenas ondas de tsunami atingiram as ilhas Izu, no Japão, após o terremoto de 6,6 M

Um terremoto de magnitude 6,6 no oeste do Oceano Pacífico na noite de quinta-feira provocou ondas de tsunami de até 30 cm em pelo menos uma das ilhas Izu.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros perto de Torishima por volta das 11h. A agência meteorológica emitiu um alerta de tsunami e inicialmente previu ondas de até 1 metro para a remota cadeia de ilhas ao sul de Tóquio.

O conselho já foi cancelado.

As pessoas nas zonas costeiras e perto da foz dos rios foram aconselhadas a retirar-se para locais mais elevados.

“Uma onda de 1 metro pode não parecer significativa. Mas enfrentar tal onda é muito perigoso e pode derrubá-lo”, disse um representante da Agência Meteorológica em entrevista coletiva.

O tsunami foi originalmente previsto para atingir as Ilhas Izu em vários momentos, incluindo Hachijo-jima às 11h50 e Izu Oshima ao meio-dia. Um tsunami de 30 cm foi relatado em Hachijo-jima (Yane) às 12h17, embora a agência tenha dito que poderia ter sido maior em outros lugares.

O Departamento Meteorológico alertou que há uma chance de 10% a 20% de um terremoto de magnitude semelhante. A população foi convidada a ficar vigilante durante a próxima semana.

Segundo a agência, a atividade sísmica foi observada ao longo da semana passada na mesma área do oeste do Oceano Pacífico, começando na segunda-feira e terminando com o terremoto da manhã de quinta-feira. Outros terremotos acima da escala Richter também foram observados nos últimos dias.

Até agora, não houve nenhuma atividade vulcânica incomum como resultado do terremoto de Júpiter, embora a cobertura de nuvens torne isso difícil de confirmar. Durante a semana passada, as observações aéreas da Guarda Costeira do Japão também não mostraram nenhuma atividade incomum.