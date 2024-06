Denunciante alerta Boeing sobre defeitos em 787 que podem ter “consequências desastrosas”

CNN

–



Um denunciante se apresentou na quarta-feira alegando que partes dos aviões 787 Dreamliner da Boeing foram construídas de forma insegura – levando a “consequências catastróficas”.

O mecânico de tempestades Richard Cuevas, empreiteiro da Spirit Aerosystems, parceira de fabricação da Boeing, diz que viu furos indevidamente perfurados nas anteparas de pressão dianteira dos 787 nas instalações da Spirit em Wichita, Kansas, em 2023. Partes primárias do corpo de uma aeronave e são essenciais para manter a estrutura da aeronave intacta enquanto ela está no ar.

Cuevas afirma que reclamou com a Boeing e a Spirit em outubro de 2023 sobre “processos de fabricação e manutenção abaixo do padrão” e foi demitido alguns meses depois, de acordo com denúncias apresentadas por seus advogados e obtidas pela CNN.

A Boeing disse que já havia investigado as alegações de Cuevas e descobriu que elas não representavam uma preocupação de segurança.

“Um funcionário de um subcontratado nos relatou anteriormente preocupações, que investigamos minuciosamente, pois levamos a sério qualquer assunto relacionado à segurança”, disse a empresa em um comunicado. “A análise da engenharia determinou que as questões levantadas não representavam uma preocupação de segurança e foram resolvidas”.

A empresa disse que estava analisando documentos divulgados pelos advogados de Cuevas na quarta-feira e investigando quaisquer novas alegações.

A Spirit Aerosystems e a Strom não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A Administração Federal de Aviação disse em comunicado: “Encorajamos fortemente qualquer pessoa com preocupações de segurança a denunciá-los e investigamos minuciosamente cada relato”. A FAA disse que recuperou 126 denúncias de denúncias da Boeing este ano e 11 no ano passado.

Cuevas disse que as lacunas que notou nas anteparas de pressão dianteiras do avião apareceram em dois aviões que ele ajudou a construir e levariam ao “desastre”. Cuevas diz que os trabalhadores estão fazendo furos um pouco maiores do que as especificações da Boeing para “remover o excesso de tinta dos furos e acelerar o lento processo” a bordo.

Cuevas disse que reclamou para a linha direta de ética da Boeing, relatando à administração o que ele acreditava que a Spirit estava encobrindo problemas da Boeing. Ele alegou que a Boeing iniciou uma investigação sobre as preocupações de Cuevas em outubro de 2023 e alertou a administração da Spirit sobre as reclamações. Na época, Cuevas comentou com um colega: “Temos um fedorento entre nós” e, em março, o Spirit demitiu Cuevas abruptamente, segundo as denúncias.

As denúncias dizem que Cuevas encontrou esses problemas em três aviões em que trabalhou e acredita que os problemas podem afetar pelo menos 10 a 12 aviões em produção ou já entregues à Boeing.

As alegações não são novas: um denunciante anterior, Sam Salepour, engenheiro da Boeing, disse ter encontrado e relatado lacunas semelhantes nas aeronaves 787 e 777. Por quase dois anos, começando em 2021, a FAA e a Boeing A entrega de novos Dreamliners foi descontinuada Quando olhou para as lacunas. A Boeing disse que fez alterações em seu processo de fabricação e que as entregas foram retomadas.

Mais de uma dúzia de denunciantes se manifestaram contra a Boeing nos últimos anos, e o número cresceu significativamente. Um plugue de porta do 737 Max explodiu Logo após a decolagem, em janeiro, o avião apresentou um buraco na lateral. Na semana passada, por exemplo, um atual funcionário da Boeing disse que tentou proteger peças quebradas ou não especificadas do 737 Max dos reguladores e as perdeu – e temia que pudessem ter sido instaladas em aviões que transportavam passageiros. .

A FAA abriu várias investigações sobre a Boeing e o Departamento de Justiça dos EUA disse Uma folha de cobrança pode ser apresentada Contra a empresa devido às suas contínuas falhas de qualidade e segurança.

A FAA afirmou que um Uma auditoria de seis semanas nas instalações da Boeing Conduzido no final do inverno, encontrou vários problemas nas práticas de fabricação da Boeing. Uma separação Relatório Ele encontrou “lacunas” na cultura de segurança da Boeing, incluindo uma desconexão entre a administração e os funcionários e o medo entre os funcionários de retaliação por relatarem preocupações de segurança.

CEO da Boeing, Dave Calhoun na semana passada Ele pediu desculpas pelas recentes falhas de segurança da Boeing Testemunhando perante um comitê do Senado, a empresa rejeitou as alegações de que retaliou aqueles que trouxeram à tona questões de segurança. Calhoun Boeing disse “Longe de ser perfeito”, e reconheceu que a empresa não reconquistará facilmente a confiança do público.

Correção: Uma versão anterior desta história informava incorretamente onde e quando ocorreu a perfuração inadequada. Foi em Wichita, Kansas, em 2023.