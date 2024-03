Jogos, pontuações e destaques do campeonato de conferência de sábado: acompanhe os jogos do torneio de basquete masculino ao vivo

Com a aproximação do domingo de qualificação, as propostas estão em perigo com os jogos do campeonato da conferência em jogo.

Temos uma lista repleta de ação de sábado pela frente enquanto as equipes competem para conseguir seu ingresso para o baile antes que a loucura comece.

Com 13 finais de conferência e muitas implicações em torneios da NCAA, deve ser um dia inteiro de jogos imperdíveis, já que os torneios Big 12, Big East, ACC e Pac-12 disputam suas finais.

Aqui está a programação completa das finais da conferência de hoje:

Leste dos EUA: Vermont 66, UMass Lowell 61

MEAC: Howard 70, estado de Delaware 67

18h00 horário do leste dos EUA – Big 12 (ESPN)

18h00 horário do leste dos EUA – Mountain West (CBS)

18h30 horário do leste dos EUA – Big East (Fox)

19h30 horário do leste dos EUA – MAAC (ESPNU)

19h30 horário do leste dos EUA – MAC (ESPN2)

20h30 horário do leste dos EUA – ACC (ESPN)

20h30 horário do leste dos EUA – Conferência EUA (CBS Sports Network)

21h00 horário do leste dos EUA – Pac-12 (Fox)

21h30 horário do leste dos EUA – Big West (ESPN2)

21h30 horário do leste dos EUA – SWAC (ESPNU)

23h30 horário do leste dos EUA – WAC (ESPN2)

Acompanhe abaixo para acompanhar todas as jogadas principais, vitórias épicas e derrotas dolorosas.