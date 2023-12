Yoshinobu Yamamoto: Como os negócios dos Dodgers e dos Yankees se comparam

O New York Yankees perdeu o destro japonês Yoshinobu Yamamoto, mas não por falta de tentativa.

Uma comparação das ofertas dos times dá credibilidade à noção de que Yamamoto pode ter preferido os Dodgers a qualquer outro clube.

Os Yankees ofereceram a Yamamoto um valor médio anual superior ao dos Dodgers, uma saída mais precoce e mais dinheiro nos primeiros cinco anos, segundo fontes informadas sobre suas respectivas propostas.

Yamamoto, no entanto, concordou com um contrato de 12 anos no valor de US$ 325 milhões com o Los Angeles Dodgers, que incluía um bônus de assinatura de US$ 50 milhões, desistências após o sexto e nono anos e salário atrasado. O acordo ainda não é oficial. O New York Mets ofereceu os mesmos 12 anos e US$ 325 milhões. Outros detalhes de sua oferta são desconhecidos.

Os Yankees ofereceram a Yamamoto 10 anos, US$ 300 milhões – um AAV de US$ 30 milhões contra US$ 27,08 milhões dos Dodgers. Eles cancelaram o contrato após o quinto ano e o salário permaneceu o mesmo todos os anos, sem reembolso.

Assim, incluindo uma taxa de postagem de US$ 46,875 milhões para o clube japonês de Yamamoto, o Orix Buffaloes, os Yankees estavam dispostos a pagar um total de quase US$ 200 milhões em cinco anos, sabendo que Yamamoto mais tarde desistiria.

A não oferta de Yamamoto pelos Yankees excede os US$ 324 milhões que eles garantiram ao seu próprio Gerrit Cole após a temporada de 2019, um valor total para um arremessador. Eles não ofereceram um bônus de assinatura de US$ 50 milhões, embora as partes pudessem ter transformado o dinheiro em um bônus se as negociações avançassem.

Per Robert Raiola é contador público e diretor de esportes e recreação da empresa de contabilidade PFK O'Connor Davis em Yamamoto. Califórnia não paga impostos sobre bônus de assinatura Se ele for não residente do Estado.

Os Dodgers pagarão o bônus integralmente em 2024, e a economia fiscal para Yamamoto poderá ser de US$ 7,2 milhões.

A mensagem é clara. Como Shohei Ohtani, Yar estava supostamente pronto para enfrentar os Giants e os Blue Jays Com um enorme contrato de US$ 700 milhões por 10 anos com os Dodgers, Yamamoto parecia ter uma equipe específica na qual gostaria de ingressar. Esse time são os Dodgers.

(Foto superior de Yamamoto: Yuichi Yamazaki/Getty Images via AFP)