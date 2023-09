Yom Kippur é o dia mais sagrado do ano no judaísmo. Aqui está o que significa

CNN

Yom Kippur, ou Dia da Expiação, é considerado o dia mais sagrado do ano para as pessoas que praticam o Judaísmo.

O feriado consiste tecnicamente em dois dias corridos porque o calendário judaico é lunar. Os dias são marcados de pôr do sol a pôr do sol. Este ano, começa ao pôr do sol de 24 de setembro e continua até a noite de 25 de setembro.

Yom Kippur encerra o período de 10 dias conhecido como “Dias de Temor” que começa com o Ano Novo Judaico, conhecido como Rosh Hashanah.

Os judeus de todo o mundo devem enfrentar os seus erros e pecados ao longo do ano através da adoração e da oração para expiar os seus erros. Com medo e admiração pelo julgamento de Deus, os judeus buscam perdão. Ao fazê-lo, as pessoas são convidadas a refletir sobre os seus fracassos e deficiências.

Não importa como você passa o dia, seja na sinagoga ou em casa, é hora de fazer as pazes do seu jeito. As sinagogas realizam serviços religiosos durante todo o dia, onde os judeus devem orar introspectivamente, pedindo perdão ou expressando arrependimento pelos pecados cometidos no ano passado. Depois de fazer expiação, considera-se começar o Ano Novo Judaico do zero.

De acordo com a tradição e a lenda, a origem do Yom Kippur remonta a Moisés, que conduziu os antigos israelitas para fora da escravidão, conforme descrito no Livro do Êxodo. Ele os conduziu ao Monte Sinai, onde Moisés subiu a montanha para receber os Dez Mandamentos de Deus. Quando voltou com as tábuas, encontrou seu povo adorando um falso ídolo, o bezerro de ouro. Moisés destruiu as tábuas com raiva, mas o povo expiou seus pecados, então Deus os perdoou.

A maioria dos judeus praticantes também jejua, abstendo-se de comida e água de pôr-do-sol a pôr-do-sol no feriado. Além do jejum, os membros mais observadores evitam tomar banho, usar sapatos de couro, entregar-se a perfumes ou loções e abster-se de relações conjugais. Abster-se de atividades terrenas e materiais – em qualquer medida – significa a purificação do espírito de que o compromisso de alguém com o arrependimento é genuíno e puro.

Claro, existem exceções a esta regra. Crianças (geralmente menores de 13 anos) não precisam jejuar. Doentes e idosos também estão isentos. Mulheres grávidas e lactantes também podem evitar o jejum. Este não é um momento para punição real, mas para reflexão incessante.

Depois de um dia de arrependimento e contemplação, é costume fazer uma refeição para “quebrar o jejum”. Famílias, grupos e amigos se reúnem para comer juntos ao pôr do sol, marcando o fim do feriado. Na América do Norte, os alimentos típicos do break fast originam-se de delicatessens judaicos: bagels, salmão defumado, schmear’s e todos os acompanhamentos. Não se esqueça do bolo de café ou do bolo de maçã judaico de sobremesa.

Se você não é judeu e deseja enviar saudações às pessoas que celebram o Yom Kippur, uma saudação comum é “Tenha um jejum tranquilo”. Ou você pode dizer “Tenha um bom jejum”.