Estado de Ohio passa para o 4º lugar no Top 25 da AP; Folhas coloradas

Finebaum: Bo Nix dá ao Oregon a chance de fazer uma corrida séria Paul Finebaum elogia os Knicks e diz que Dan Lanning emergiu como “um dos melhores treinadores do país” após o bombardeio de 42-6 do Oregon sobre o Colorado.

Colorado e Deion Sanders saíram da pesquisa dos 25 melhores jogadores de futebol universitário da Associated Press no domingo, depois de perder um dos jogos de destaque do fim de semana, e os times rumo ao primeiro lugar no ranking foram embaralhados e apertados.

Seis times, o melhor da temporada, receberam votos para o primeiro lugar, o maior número desde a votação da pré-temporada em 2016. A Geórgia ainda está onde começou, em primeiro lugar, mas 55 dos 63 votos possíveis estão abaixo dos primeiros lugares.

Michigan passou do segundo para o primeiro lugar. O Texas manteve-se em terceiro lugar com duas votações para o primeiro lugar. Ohio State subiu duas posições para o quarto lugar e assumiu o primeiro lugar depois de segurar Notre Dame para um touchdown em sua última jogada ofensiva.

O Fighting Irish caiu duas posições, para 11º.

O estado da Flórida ficou em 5º lugar após sua vitória em Clemson, mas recebeu três votos de primeiro lugar.

Não. 6 Penn State e não. 7 Washingtons ocuparam uma vaga cada. Os Huskies receberam votos de primeiro lugar.

O USC caiu três posições, para o 8º lugar, enquanto o 9º Oregon e o 10º Utah subiram uma posição cada, dando ao Pac-12 quatro dos 10 melhores times da história da conferência.

O desempenho dos Ducks pela equipe de Sanders no Colorado tirou os Buffaloes do 19º lugar no AP Top 25.

O Colorado tem sido a história do início da temporada, começando com 3 a 0 depois de vencer apenas um jogo na temporada passada. Os Buffaloes subiram no ranking com uma derrota na semana de abertura para o vice-campeão nacional da temporada passada, o TCU.

Depois que os Buffaloes dominaram o Oregon, a USC chega a Boulder na próxima semana para dar ao Colorado a chance de subir novamente na classificação ou se tornar uma reflexão tardia para os eleitores pelo resto da temporada.

A vitória de Utah sobre a UCLA tirou os Bruins das pesquisas, duas semanas depois, deixando o Pac-12 com seis times classificados, além de oito, recorde da conferência.

O Alabama, que saiu do top 10 na semana passada, passou para a 12ª posição pela primeira vez desde 2015, derrotando Ole Miss, que caiu cinco posições, para a 20ª posição.

Pontos de votação

Desde 1º de novembro de 2015, seis times receberam votos para o primeiro lugar na votação da temporada regular.

O Ohio State foi o time número 1 nessa votação, e assim permaneceu desde a temporada anterior, assim como a Geórgia, a atual campeã nacional. Os Buckeyes receberam apenas 39 votos de primeiro lugar. Não. 2 Baylor recebeu seis votos de primeiro lugar, assim como o No. 3 Clemson ganhou. Não. 4 ganharam LSU. Não. 5 TCU quatro e não. 7 Alabama conseguiu um.

mudando-se

Três equipes entraram no ranking esta semana, todas pela primeira vez nesta temporada:

Missouri está classificado em 23º lugar pela primeira vez desde um breve hiato em 2019.

Não. 24 Kansas está classificado pela segunda temporada consecutiva. Os Jayhawks não tiveram dois anos consecutivos com nenhuma participação nas pesquisas desde 2008-09.

O 25º lugar do Fresno State venceu 13 jogos consecutivos, a segunda maior seqüência consecutiva do país, atrás da Geórgia, depois de terminar em 24º lugar na temporada passada.

mudar

Iowa perdeu a votação junto com Colorado e UCLA. Os Hawkeyes entraram e saíram do ranking e não conquistaram nenhum ponto esta semana depois de serem eliminados na Penn State.

Chamada de conferência

A SEC volta ao primeiro lugar, embora mais da metade esteja no bloco inferior.

SEC: 7 (Nº 1, 12, 13, 20, 21, 22, 23)

Pac-12: 6 (Nº 7, 8, 9, 10, 16, 19)

ACC: 4 (Nº 5, 15, 17, 18)

Os Dez Grandes: 3 (Nº 2, 4, 6)

Os 12 grandes: 3 (Nº 3, 14, 24)

Colina Oeste: 1 (nº 25)

Independente: 1 (nº 11)

Classificação e classificação

Não. 10 Utah não. 19 no estado de Oregon: A primeira partida de classificação entre os dois após 25 encontros.

Não. Nº 3 no Texas. 24 Kansas: Foi a primeira vez que os Jayhawks jogaram contra os Longhorns enquanto estavam classificados.

Não. 13 LSU em No. 20 Velha senhorita: 11º no ranking do torneio.

Não. Nº 17 na Duke. 11Notre Dame: A primeira viagem a Durham, Carolina do Norte, para o “College GameDay” da ESPN pode ser o maior jogo em casa da história do Duke. Sem Duke na equipe, apenas seis escolas nas conferências Power 5 não hospedam um programa pré-jogo: Califórnia, Illinois, Maryland, Rutgers, Syracuse e Virginia.

Enquete de treinadores

A vitória do estado de Ohio sobre Notre Dame ajudou os Buckeyes a subir para o terceiro lugar na pesquisa de treinadores da AFCA. O número 1 da Geórgia recebeu 61 dos 64 votos para o primeiro lugar, enquanto o número 1 2 Michigan recebeu dois votos e No. 8 Washington conseguiu outro.

A Associated Press contribuiu para este relatório.