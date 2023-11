Anjos Shohei Ohtani, Braves Ronald Coin Jr. Ganhe prêmios MVP da MLB em 2023

O jogador bidirecional do Los Angeles Angels, Shohei Ohtani, e o defensor direito do Atlanta Braves, Ronald Acuna Jr., duas das estrelas mais brilhantes do beisebol, coroaram suas temporadas dominantes de 2023 ao ganhar os prêmios de MVP da Liga Americana e da Liga Nacional na quinta-feira. Aqui está o que você precisa saber:

Ohtani reivindica seu segundo prêmio de MVP depois de ganhar um em 2021. Ele atingiu 0,304 com 44 home runs em 2023 e foi 10-5 com um ERA de 3,14.

Ohtani passou por uma cirurgia no cotovelo em setembro e deve rebater em 2024 e lançar em 2025. Apesar de suas limitações, o jogador de 29 anos continua sendo um excelente agente livre neste inverno e espera-se que assine um grande contrato onde quer que chegue. .

Acuna liderou a MLB em corridas (149), rebatidas (217) e porcentagem na base (0,416) em 2023. O jogador de 25 anos levou o Braves ao recorde de 104-58, o melhor nas ligas principais.

Por que Ohtani venceu?

O mundo do beisebol ficou maravilhado com a temporada de 2021 de Ohtani. Foi o seu ano de destaque e todos perceberam o quão especial ele era. Ele seria sem dúvida o vencedor unânime do MVP naquele novembro. Mas o seu 2023 foi ainda melhor. (Sua temporada de 2022 também foi). Mas não há confusão nos resultados deste ano. Ele teve um OPS+ e ERA+ mais alto este ano. Seu OPS foi 1.066 e WHIP foi 1.061.

Corey Seager teve um ano incrível. Mas ele jogou menos partidas e teve um OPS inferior ao de Ohtani. Ele superou Ohtani na batalha ofensiva, mas, surpreendentemente, Seager também não arremessou. É como se fosse 2021, mesmo que não pareça. – Sam Bloom, redator da equipe dos Anjos

O que vem a seguir para Ohtani?

Este título de MVP vem logo após a agência gratuita de Ohtani. Ele está qualificado para assinar em qualquer lugar agora e muito permanece um mistério. Ele não responde a perguntas desde 9 de agosto, após sua estreia contra os Giants. Seu agente, que costuma falar com repórteres nas reuniões da GM, recusou-se a fazê-lo este ano. Sua cirurgia no cotovelo em setembro pode afetar seu futuro como arremessador e sua capacidade de rebater no início da próxima temporada. Qualquer time pagará pelo maior jogador de beisebol de todos os tempos. Mas mesmo com esse histórico comprovado, muitas variáveis ​​ainda estão em jogo quando se trata de onde Ohtani apresentará o relatório nesta primavera – sua saúde e o contrato que ele deseja e pode assinar. Seu valor é astronômico, mas sua situação no momento é altamente incomum. – Blum

Estudando o período histórico de Akuna

Simplificando, Acuna teve uma das melhores temporadas de qualquer rebatedor na história da liga principal. Ele atingiu 0,337 com 41 home runs, 106 RBIs, 73 bases roubadas na liderança e 1.012 OPS na liderança da NL, tornando-se apenas o terceiro jogador desde 1947 a liderar sua respectiva liga em bases roubadas e OPS. Ele foi acompanhado nessa lista por duas vezes membros do Hall da Fama, Willie Mays, em 1957-1958, e Rickey Henderson, em 1990. Há uma opinião amplamente popular em torno do beisebol de que Acuna é o rebatedor inicial mais dinâmico desde Henderson.

Ressaltar que ele se tornou o quinto membro do sagrado clube 40-40 do beisebol, jogadores que registram pelo menos 40 home runs e 40 bases roubadas em uma temporada, venderia menos que o desempenho de Acuna em 2023. Antes de terminar, Acuna tornou-se o único membro dos clubes 40-50, 40-60 e 40-70. Ninguém mais no clube 40-40 tem mais de 46 roubos de bola.

Vá mais fundo tornou-se o primeiro no clube 40-70 da MLB

Depois de ter lutado durante a maior parte de 2022 com dores residuais no joelho direito devido à cirurgia do LCA em 2021, ainda há dúvidas no início da entressafra sobre qual versão de Acuna os Braves podem esperar quando ele chegar ao MVP. – Início do calibre. Não demorou muito para que essas perguntas fossem respondidas nesta primavera.

Acuna foi eleito o Jogador do Mês da NL em abril, depois de acertar 0,352 com quatro home run, 13 bases roubadas e 0,986 OPS enquanto jogava em cada entrada de 27 jogos do Braves. Ele não sofreu um período significativo após aquele primeiro mês emocionante, ganhou o Jogador do Mês da NL duas vezes e terminou a temporada com os melhores resultados da carreira na maioria das categorias principais, incluindo OBP, corridas, rebatidas (217), duplas (35), caminhadas . (80) e jogos disputados (159), além de média, OPS, RBIs e roubos de bola. Enquanto isso, suas 84 eliminações são as menores em uma temporada completa. – David O’Brien, escritor do Brave’s Beat

Vá mais fundo A estrela do Braves, Ronald Acuna Jr., vence o Jogador do Ano da MLB no Players’ Choice Awards READ Trabalhadores externos suportam fumaça de incêndio florestal e qualidade do ar perigosa

Leitura obrigatória

(Fotos: Nick Turchiaro e Amber Searles/USA Today)