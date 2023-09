‘Winning Time’ cancelado na HBO após duas temporadas – The Hollywood Reporter

Uma cena da segunda temporada de ‘Winning Time’ da HBO

Hora de vencer Não há mais vitórias.

HBO cancela série – título completo Hora de vencer: a ascensão de uma dinastia Lakers – Depois de duas temporadas. A notícia foi uma surpresa poucos minutos depois de a rede transmitir o final da segunda temporada na noite de domingo.

Co-criador Max Borenstein Confiante Mensagem no X (antigo Twitter): “Não é o resultado que tínhamos em mente. Mas nada além de agradecimento e amor.

e a diretora Sally Richardson Publicados No Instagram: “Quando você dá tudo o que tem, não pode se arrepender. Espero que gostem do último episódio de @winningtimehbo. Tenho certeza que farei muito mais horas de TV e muitos mais recursos no meu futuro, mas estou muito orgulhoso do trabalho que fizemos desta vez. Posso dizer isso. Um grande show.”

Em entrevista com THR No final de agosto, Richardson compartilhou suas esperanças para a terceira temporada e como será o final. “Obviamente, você vê como a temporada termina. Então, queremos ter pelo menos mais uma temporada, mesmo que possamos fazer isso por anos, para que o Lakers possa vencer o Celtics. vencer. Isso é horrível”, disse ele ao THR. “Acho que as pessoas perceberam nesta temporada que se você assistir ao programa em vez de julgá-lo sem assisti-lo, é um ótimo programa. É um programa bem escrito com performances incríveis. não precisa ser um fã de basquete para se divertir. O que Jeff quer dizer é que ele acha que as pessoas encontrarão esta pequena joia. “Espero que sim, porque é realmente um ótimo show e estou orgulhoso de fazer parte dele.

Estreando em março de 2022, o show se concentra no time da NBA Los Angeles Lakers e sua ascensão no início dos anos 1980. A primeira temporada foi o primeiro ano de Jerry Buss como dono da equipe e o ano de estreia de Magic Johnson, 1979-80. Uma segunda temporada se passa quatro anos depois disso.

O show foi criado por Borenstein e Jim Hecht baseado no livro Showtime: Magic, Kareem, Riley e a dinastia Los Angeles Lakers dos anos 1980 Por Jeff Pearlman.

Quando a série estreou, enfrentou críticas do Lakers e do ex-técnico e gerente geral do Lakers, Jerry West, que foi retratado na série por Jason Clarke. Na época, a West Warner Bros. exigiu retratação, pedido de desculpas e danos não especificados à Discovery, HBO e ao produtor da série Adam McKay por “representação falsa e difamatória”. West, por meio de seu advogado, argumentou que aqueles que viram sua representação Hora de vencer Agora acredite que ele é uma “raiva bêbada e descontrolada”.

Em resposta, a HBO disse: O repórter de Hollywood A rede “tem uma longa história de produção de conteúdo atraente extraído de fatos e eventos reais que são parcialmente ficcionalizados para fins dramáticos”. Hora de vencer Não é um documentário e não é apresentado como tal. No entanto, a série e suas representações são baseadas em extensas pesquisas factuais e fontes confiáveis, e a HBO apoia firmemente nossos talentosos criadores e atores que trouxeram este capítulo épico da história do basquete para a tela.

Os ex-Lakers Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson também questionaram a série, com o primeiro chamando-a de um show “chato” com “representações grosseiras de bonecos palito que lembram pessoas reais”.

Por sua vez, Johnson disse: “Você não pode fazer uma história sobre o Lakers sem os Lakers. Os verdadeiros Lakers.