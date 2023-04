O comediante australiano Barry Humphries, mais conhecido por seu alter ego Dame Edna Everage, morreu

(CNN) O comediante australiano Barry Humphries, mais conhecido por sua personagem drag Dame Edna Everage, morreu aos 89 anos.

“Ele foi completamente ele mesmo até o fim, nunca perdendo sua mente brilhante, sua inteligência e generosidade únicas”, disse sua família em um comunicado.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, prestou homenagem em um tweet, chamando-o de “um humor brilhante, satírico, escritor e absolutamente único”.

Ele seguiu com uma declaração de homenagem, chamando Humphries de um grande australiano e um gênio da comédia.

“Ele era uma das pessoas mais amadas pelos australianos e eu presto homenagem a ele hoje – por sua enorme contribuição para a Austrália”, disse Albanese em entrevista coletiva em Brisbane.

“Barry Humphries, em seus 89 anos, fez uma enorme contribuição para a Austrália e trouxe aquele senso de humor australiano único para o mundo”, acrescentou Albanese.

Ele foi readmitido no hospital na quarta-feira por complicações após uma cirurgia no quadril no mês passado, informou o Sydney Morning Herald. Humphries passou por uma substituição do quadril após um colapso em fevereiro.

Nascido em Melbourne, na Austrália, em 1934, Humphreys criou a dona de casa Edna Everage como uma sátira social em 1955. O papel se tornou um grande sucesso na década de 1970, quando Humphreys trouxe o ato para o West End de Londres e apareceu em várias produções, programas de televisão e programas de bate-papo.

Antes de Edna fazer sucesso, Humphries apareceu em várias produções do West End na década de 1960, incluindo “Oliver” e “Maggie Way”.

Cabelo rosa, óculos de gato incrustados de diamantes e “Olá, gambás!” Edna rapidamente se tornou um tesouro nacional, conhecido por frases de efeito como

Ao longo dos anos 1970, 80 e 90, Humphreys conseguiu uma série de talk shows de TV, especiais e filmes como Dame Edna e seus outros imitadores, Les Patterson e Sandy Stone, incluindo The Dame Edna Experience em 1987.

Humphreys, cuja ilustre carreira já dura mais de 60 anos, recebeu inúmeros prêmios. Em 1982, Humphreys foi nomeado Oficial da Ordem da Austrália (OA) por serviços prestados ao drama e, em 2007, a Rainha o nomeou Comandante da Ordem do Império Britânico (CBE) por sua contribuição às artes.

Humphreys também apresentou programas de televisão e é um escritor prolífico

Em 2000, Humphreys entrou oficialmente no mercado americano, ganhando um Tony Award especial por seu show da Broadway “Dame Edna, The Royal Tour”. Ela também apareceu como Edna no drama americano de 2001 “Ally McBeal”.

Ator, diretor e roteirista, Humphries escreveu muitos livros, romances, biografias e peças de teatro, e também foi um ávido pintor de paisagens.

Em 2011, Humphries apareceu na CNN como Dame Edna ao lado de Piers Morgan para fazer comentários sobre o casamento real do príncipe William e Kate Middleton, dizendo: “Estou um pouco entediado de ser adolescente”.

Humphreys fez uma turnê pelo Reino Unido em 2022, então com 88 anos, contando suas histórias de vida e inspirações em um conjunto chamado “The Man Behind the Mask”.

Sua carreira não foi sem controvérsia. Em 2019, o Festival Internacional de Comédia de Melbourne abandonou seu prestigioso Prêmio Barry com o nome do comediante, após comentários polêmicos que Humphries fez ao público no ano anterior sobre pessoas transgênero, informou o afiliado 7 News da CNN. Em entrevista à revista, Humphreys foi criticado por descrever o transgenerismo como uma “moda”.

Mais tarde, Humphries negou ser transfóbico e disse que os comentários foram tirados do contexto.

Humphreys deixa sua esposa Lizzie Spender e quatro filhos.