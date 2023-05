Incêndios florestais em Alberta: mais de 13.000 pessoas foram evacuadas no oeste do Canadá enquanto os incêndios queimam toda a região em meio a clima quente e ventos fortes

(CNN) Mais de 13.000 pessoas que vivem na província canadense de Alberta foram evacuadas de incêndios florestais que estão enfrentando um clima excepcionalmente quente e ventos fortes, disseram autoridades de emergência.

Pelo menos 78 incêndios florestais estão queimando na Província Ocidental, 19 dos quais são incêndios florestais Queimando fora de controle Stephane Lacroix, diretor da agência de gerenciamento de emergência da região, disse a repórteres durante uma entrevista coletiva na sexta-feira.

“É um lembrete de como os incêndios florestais são imprevisíveis e poderosos”, disse Lacroix.

Alguns moradores da comunidade de Fox Lake, onde o incêndio está intenso, tiveram que ser retirados de helicóptero, disse Christie Tucker, gerente da divisão de informações da Alberta Wildfire. Na manhã de sexta-feira, dezenas de bombeiros lutavam contra o incêndio em Fox Lake, que queimou quase 11.000 acres, disseram autoridades.

Em Drayton Valley, bombeiros, helicópteros e aviões-tanque combateram o incêndio descontrolado, que queimou mais de 3.700 acres, disse Tucker.

As autoridades do condado de Yellowhead e da cidade de Edson ordenaram evacuações imediatas devido aos incêndios florestais em Alberta, twittaram as autoridades de Edson. De acordo com o site da comunidade, a cidade de Edson abriga pouco menos de 9.000 pessoas.

Sexta-feira à noite, funcionários de Alberta Ordem de evacuação obrigatória estendida Em Lac Ste. Condado de Anne, cerca de 50 milhas a noroeste de Edmonton. Autoridades disseram que a evacuação dos moradores pode durar até três dias.

Partes do condado de Big Lakes – lar de cerca de 5.600 residentes – receberam ordem de evacuação, incluindo residentes a leste do rio West Prairie e ao sul da Highway 749 e Township Road 724. Não está claro quantas pessoas foram afetadas pela evacuação.

As autoridades pediram aos residentes do Banana Belt que preparassem “suas propriedades removendo pilhas de madeira, detritos e arando ao redor da propriedade, se possível”.

“Existe um risco de vida e saúde”, disseram autoridades do condado de Big Lakes disse em um post.

“As temperaturas estão 10 a 15 graus acima do normal há algum tempo”, disse Tucker. “Ainda não temos grama e folhas verdes em toda a província, o que significa que a terra está muito seca.”

Tucker disse que a província do norte está passando por condições extremamente quentes e ventos fortes, e os residentes não podem abrir toras em terras públicas ou privadas enquanto o fogo está queimando.

Houve 348 incêndios florestais em Alberta desde janeiro, queimando mais de 61.776 acres, disse Tucker.

“Esta é mais atividade de incêndio florestal para esta época do ano do que vimos em qualquer momento recentemente”, observou Tucker.