Vazamento de tablet Pixel revela especificações de tela e bateria, data de lançamento

De acordo com uma lista simplificada da Amazon, o tablet Pixel será lançado no Japão em 20 de junho, enquanto outras especificações importantes surgiram graças a esse vazamento.

Conforme capturado na captura de tela (Via Reddit), Amazon Japão postou um resumo Lista completa de tablets Pixel Ele inclui um lançamento planejado e várias imagens do dispositivo em Ceramic (marrom com moldura branca) e Hazel (verde/preto).

O Pixel Tablet custa ¥ 79.800 (ou $ 591 ~) para armazenamento de 128 GB (UFS 3.1), com preços europeus fixados em € 600-650 ($ 657 ~ a $ 711 ~) em abril. “12 horas de streaming de vídeo” é anunciado com uma “bateria integrada de 27 Wh”.

Um site local E Alguns no Twitter Consegui navegar na lista antes de ser removida e confirmei que o Tensor G2 será emparelhado com 8 GB de RAM (LPDDR5). Teremos duas opções de armazenamento, o outro tamanho é de 256 GB.

Além disso, a lista de tablets Pixel exibe um LCD 2560 × 1600 de 10,95 polegadas com 500 nits de brilho. Outras especificações do Pixel Tablet incluem câmeras frontal e traseira de 8 MP, três microfones, “alto-falantes quádruplos”, Bluetooth 5.2 e banda ultralarga (UWB) já confirmada pela FCC.

Com o tablet Pixel chegando em junho e o Pixel 7a previsto para a próxima semana, parece que o Google adotará uma abordagem sequencial para seus próximos lançamentos de hardware. Isso é ainda mais reforçado pelo fato de que o dispositivo de tela grande ainda não vazou como um telefone de gama média em locais de varejo. Não está claro se o Pixel Fold será lançado ao lado de um tablet.

