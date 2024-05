Walmart aumenta previsão de vendas e lucro para o ano inteiro, ações sobem

Por Ananya Mariam Rajesh e Siddharth Kavale

(Reuters) – O Walmart elevou sua previsão para o ano inteiro e divulgou resultados melhores do que o esperado no primeiro trimestre nesta quinta-feira, apostando que a redução da inflação impulsionaria vendas mais fortes de mantimentos e bens não essenciais, como roupas e eletrônicos.

As ações da empresa com sede em Bentonville, Arkansas, subiram 6% nas negociações de pré-mercado. Se esses ganhos se mantiverem, as ações poderão atingir máximos recordes na quinta-feira. Um forte desempenho do maior retalhista do país confirmou os receios de alguns investidores sobre a desaceleração dos gastos dos consumidores nos EUA.

A empresa disse que as vendas totais nos EUA, excluindo combustível, aumentaram 3,9% no primeiro trimestre encerrado em 30 de abril. A média de transações – um proxy para o tráfego online e na loja – aumentou na mesma proporção, enquanto os compradores colocaram mais itens em seus carrinhos, informou o Walmart na quinta-feira. Os analistas esperam que essas vendas aumentem 3,15%, segundo a LSEG.

As vendas online também aumentaram 22%, ultrapassando o crescimento de 17% registado durante uma época de férias geralmente forte. O crescimento foi impulsionado pelo aumento das vendas através de seus serviços de coleta e entrega e de seu mercado de terceiros.

Durante a pandemia, o Walmart investiu pesadamente em operações on-line, expandindo sua gama de fornecedores e produtos e, ao mesmo tempo, introduzindo o Plus – uma assinatura de US$ 98 por ano que oferece entregas mais rápidas. Essas mudanças atraíram famílias que ganham mais de US$ 100 mil por ano, que se tornaram a força motriz por trás de suas operações online.

“Foi bom ver o aumento das vendas não apenas em termos de preços, mas também de volumes. O aspecto decepcionante é que os consumidores mais ricos continuam a carregar cargas maiores”, disse Brian Jacobson, economista-chefe da Anexo Wealth Management, proprietária do Walmart em fundos mútuos. e os ETFs que administra.

Embora os americanos tenham geralmente conseguido sobreviver com preços mais elevados, a inflação prolongada alimentou preocupações de que os consumidores com rendimentos mais baixos poderiam estar sob maior pressão e retardar a esperada recuperação dos gastos.

Embora os preços ao consumidor nos EUA tenham registado um aumento inferior ao esperado em Abril, houve sinais de desaceleração da procura interna, à medida que os americanos lutavam com taxas hipotecárias e prémios de seguro automóvel mais elevados.

Apesar destes desafios, Jacobson destacou o Walmart como um potencial beneficiário da tendência devido ao seu foco em alimentos essenciais e de baixo custo.

A empresa reportou lucro ajustado de 60 centavos por ação no primeiro trimestre, superando facilmente a previsão média de 52%. A receita total também superou a estimativa de US$ 161,51 bilhões.

O líder do varejo agora espera que as vendas líquidas anuais consolidadas aumentem no limite superior ou ligeiramente acima de sua previsão anterior de crescimento de 3% a 4%, e que o lucro ajustado por ação fique no limite superior ou ligeiramente acima de sua estimativa anterior de US$ 2,23 a US$ 2,37. . .

(Reportagem de Ananya Mariam Rajesh em Bengaluru e Siddharth Kavel em Nova York Edição de Nick Zieminski)