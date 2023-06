Você pode obter as primeiras ofertas do Amazon Prime Day agora mesmo

ano O evento Amazon Prime Day acontece de 11 a 12 de julhoMas se você é um membro do Amazon Prime, muitos negócios excelentes já estão disponíveis.

Ah, e a Amazon acabou de comprar sua empresa de robôs favorita

O Amazon Prime Day foi criado por um motivo, para levar as pessoas Inscreva-se como um assinante Amazon Prime. Mas o miniferiado, lançado em 2015, foi bem-sucedido muito além de sua intenção original e criou uma temporada de compras totalmente nova para a Amazon e muitos de seus rivais no varejo, tanto online quanto nas lojas físicas. Target, Walmart, Best Buy e outras lojas também têm suas versões, então há muitas comparações de compras para compradores experientes.

Um dos grandes segredos do Prime Day é que muitas das melhores ofertas para membros Prime começam com semanas de antecedência. Muitos desses primeiros negócios são sobre produtos da própria Amazon de marcas como Kindle, Fire TV, Ring, Eero e Echo, mas às vezes os primeiros negócios sobre produtos Apple ou Samsung, videogames e outros itens escapam.

Com base em meus anos de experiência como repórter de tecnologia e revisor de produtos, abaixo estão alguns dos melhores negócios iniciais e atualizaremos esta lista periodicamente.

Apple Watch Series 8, $ 359 (normalmente $ 429)

O Apple Watch mais recente cairá para esse preço de tempos em tempos, se você for paciente.

Anker MagGo, $ 69 após cupom de 30% de desconto (normalmente $ 99)

Anchor faz algumas das minhas partes favoritas. É uma combinação de cubo de energia e carregador de telefone com portas USB-A e USB-C. Certifique-se de clicar na caixa de seleção na página do produto para o cupom automático de 30% de desconto.

Samsung Galaxy Buds 2, $ 84 (normalmente $ 149)

Este é o preço mais baixo que vi nessas boas alternativas de AirPods.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, $ 59 (normalmente $ 69)

Sim, o último jogo Zelda já foi descontado. No entanto, observe que isso é para a versão física do jogo.

Amazon Fire TV 75″ Omni QLED Series $ 899 (normalmente $ 1.099)

LG e TCL são minhas marcas de TV preferidas, mas se você não vai comprar uma TV OLED cara, este modelo QLED (parece o mesmo, mas não é) tem escurecimento local, suporte a HDR e Fire integrado Software de TV e o conjunto de 75 polegadas é um preço muito bom.

Quando é o Amazon Prime Day?

O Prime Day começa oficialmente em 11 de julho às 3h EST e continua por 48 horas até 12 de julho. Os primeiros negócios já estão em vigor e alguns negócios continuarão além de 12 de julho.

Você deveria ser um membro Amazon Prime?

Para obter essas ofertas do Prime Day, sim – é disso que se trata o Prime Day Inscreva-se para uma assinatura por $ 140 por ano. Um hack útil é que você pode se inscrever para uma avaliação gratuita de 30 dias e cancelar depois disso. Tome cuidado, Porque cancelá-lo pode ser complicado Se você não for cuidadoso.

Outras lojas têm promoções do Prime Day?

Sim e não. Desde que a Amazon lançou o Prime Day em 2015, os concorrentes negociaram vendas suspeitamente semelhantes umas sobre as outras. Target, Best Buy, Walmart e lojas similares, online e no mundo real, têm seus próprios dias especiais com nomes como “Black Friday em julho”. Em 2023, a Target sediará a Target Circle Week de 9 a 15 de julho, e o Walmart sediará a Walmart Plus Week de 10 a 13 de julho. Faz sentido comparar as lojas entre essas diferentes lojas para obter o melhor preço.