Vídeo ao vivo: assista à SpaceX apresentar os motores intuitivos do módulo lunar Nova-C

A nave espacial está indo para o espaço.

O módulo de pouso robótico, chamado Odysseus, foi lançado às 1h05 ET de quinta-feira em um foguete SpaceX Falcon 9 do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida.

EspaçoX E NASA Você pode assistir à cobertura do voo no player incorporado acima.

O foguete decolou conforme planejado nos primeiros minutos do vôo e o segundo estágio do veículo separou-se do propulsor do Falcon 9 alguns minutos depois, quando ele começou a retornar ao local de pouso. Após a separação do segundo estágio, os motores indutivos impulsionarão a espaçonave enquanto ela viaja em direção à Lua. Ele se comunica com controladores de motor intuitivos 50 minutos após o lançamento.