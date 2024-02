Nova York realiza eleição especial para substituir George Santos

9h28 horário do leste dos EUA, 14 de fevereiro de 2024

Trechos da eleição especial de Nova York



De Gregory Creek da CNN



A imigração é um grande problema – mas será que muda o jogo? Mazi Pilip e os seus colegas republicanos atacaram o democrata Tom Suozzi por causa da crise migratória na cidade de Nova Iorque, dizendo que ele, juntamente com Biden, a causou – o que pouco fez para ressoar junto dos eleitores que acabaram por reconhecer Suozzi como um moderado ou centrista.

Redenção para os principais democratas de Nova York: A vitória de Suozzi é um grande golpe para o Partido Democrata de Nova Iorque e os seus líderes, que têm sido criticados internamente pelo fraco desempenho dos seus candidatos nas eleições intercalares de 2022.

O sucesso de Suosi também proporciona Biden E os democratas nacionais com realinhamento narrativo – boas notícias quando as preocupações com os escassos números do presidente nas pesquisas e as sérias preocupações sobre a sua idade alimentam as preocupações sobre uma revanche com um ex-presidente. Donald Trump. O distrito quebrou de forma limpa para Biden em 2020, mas os democratas em Long Island vêm perdendo desde então – até terça-feira.