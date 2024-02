Vencedores do Spirit Awards 2024: lista completa

Filme independente

O 2024 Film Independent Spirit Awards começou no domingo em Santa Monica Beach, celebrando o melhor do ano no cinema independente e na TV, enquanto a temporada de premiações de cinema atinge seu auge.

Confira a lista dos vencedores do Deadline Live abaixo e confira conforme os troféus são concedidos.

AD Bryant está organizando uma cerimônia este ano, presidindo a coroação do vencedor de Melhor Filme entre os cinco indicados: A24 vida passada, Netflix Maio dezembroEstúdios Amazon MGM' Ficção americanaHolofotes Somos todos estranhosClássicos da Sony Pictures Nós crescemos agora e Mubi parágrafos.

Gard Jefferson já pegou um hit Ficção americanaPremiados como Melhor Roteiro, Sammy Burch e Alex Mechanic ganharam o prêmio de Melhor Primeiro Roteiro. Maio dezembro.

Ainda hoje, é Joey Randolph, indicado ao Oscar Remanescentes Spirit venceu na categoria de gênero neutro de Melhor Performance Coadjuvante, Anatomia de uma Queda Ganhou o prêmio de Melhor Filme Internacional e Quatro filhas Ganhou o prêmio de melhor documentário.

O último de nós A TV ganhou duas vezes até agora pelas atuações de Nick Offerman e Keivon Montreal Woodard.

Lembre-se que no ano passado, outro filme A24, Em todos os lugares e tudo ao mesmo tempoHit the Beach e obteve sete vitórias no Spirit, incluindo Melhor Filme, na disputa pela coroa do Oscar de Melhor Filme.

Este ano, é Vidas Passadas, Maio Dezembro E Ficção americana O Oscar de 2024, em 10 de março, vem logo após o drama romântico de Celine Song e a sátira amarga de Kurt Jefferson, com cinco indicações cada.

Nas corridas atuais da Spirit TV, a categoria Melhor Nova Série com Script (vencida no ano passado Urso) características Carne, preta quando sonho, sou virgem, jurado E Escapar. Netflix Carne bovina A liderança dominou o circuito de premiações hoje, incluindo homenagens de atuação para suas estrelas Ali Wong e Steven Yeun na noite de sábado no SAG Awards.

Wong venceu nessa categoria hoje como Melhor Ator Principal em uma Nova Série com Roteiro.

Na corrida principal de atuação cinematográfica estão Jessica Chastain, Greta Lee, Trace Lycette, Natalie Portman, Judy Reiss, Franz Rogowski, Andrew Scott, Diana Taylor, Jeffrey Wright e Theo Yu.

Abaixo está a lista atualizada dos vencedores.

Melhor desempenho de lead em uma nova série com script

Ali Wang

Carne bovina

Melhor nova série sem roteiro ou documentário

(Prêmio para Criador, Produtor Executivo, Produtor Co-Executivo)

Querida mãe

Produtores Executivos: Lasse Jarvey, Quincy 'QT3' Jones III, Stacy Robinson, Nelson George, Charles D. King, Peter Nelson, Adel 'Future' Noor, Jamal Joseph, Ted Skillman, Alan Hughes, Steve Berman, Mark Cimino, Jody, John Janick, Nicholas Ferrell, Nigel Sinclair

Excelente roteiro

Gard Jefferson

Ficção americana

Melhor primeiro roteiro

Sammy Burch; História de Sammy Burch, Alex Mechanic

Maio dezembro

Melhor Filme Internacional

(Dado ao Diretor)

Anatomia de uma Queda

França

Diretor: Justin Tritt

Melhor desempenho inovador em uma nova série com roteiro

Kevin Montréal Woodard

O último de nós

Excelente documentário

(Crédito ao Diretor e Produtor)

Quatro filhas

Diretor: Gauther Ben Hania

Produtor: Nadim Cheikhrouha

Melhor desempenho de suporte em uma nova série com script

Nick Offerman

O último de nós

Excelente desempenho de suporte

Joy Randolph de dau

Remanescentes

Um grande elenco em uma nova série com roteiro

Dever do júri

Elenco: Alan Barinholtz, Susan Berger, Cassandra Blair, David Brown, Kirk Fox, Ross Kimball, Pramod Kumar, Trisha LaFache, Maggie Leeper, James Marston, Eddie Modica, Kerry O'Neill, Rashida Olaivola, Whitney Rouse, Ishmel Sahid, Ben Seward, Ron Chang, Evan Williams