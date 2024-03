Chiefs TD Chris Jones assina novo contrato

Quatro semanas depois de vencer seu terceiro Super Bowl, o tackle defensivo do Chiefs, Jones, ganhou seu terceiro contrato. E é grande.

Jones se tornou o jogador defensivo mais bem pago da liga com um novo contrato de cinco anos no valor de US$ 158,75 milhões. O lado defensivo do Rams, Aaron Donald, assinou um contrato de três anos no valor de US$ 95 milhões em 2022, com uma média de US$ 31,75 milhões, superando a média de US$ 31,67 milhões.

Segundo fonte familiarizada com a situação, aqui estão os detalhes do negócio:

1. Bônus de assinatura: US$ 30 milhões. (US$ 18 milhões com vencimento até 5 de abril de 2024; US$ 12 milhões com vencimento até 5 de abril de 2025.)

2. Salário base de 2024: US$ 1,25 milhão, totalmente garantido.

3. Bônus de treino fora de temporada de 2024: $ 100.000.

4. Bônus de escalação de 2025: US$ 15 milhões, totalmente garantidos na assinatura.

5. Salário base de 2025: US$ 13,75 milhões, totalmente garantido.

6. Bônus de treino fora de temporada de 2025: $ 100.000.

7. Bônus do elenco de 2026: US$ 16 milhões, garantidos por lesão na contratação e totalmente garantidos até o terceiro dia do ano da liga de 2025.

8. Salário base de 2026: US$ 19 milhões, garantidos por lesão na assinatura e totalmente garantidos até o terceiro dia do ano da liga de 2025.

9. Bônus de treino fora de temporada de 2026: $ 100.000.

10. Salário base de 2027: US$ 28,25 milhões, dos quais US$ 3 milhões estão totalmente garantidos no terceiro dia do ano da liga de 2027.

11. Bônus de treino fora de temporada de 2027: $ 100.000.

12. Salário base de 2028: US$ 35 milhões, dos quais US$ 3 milhões estão totalmente garantidos no terceiro dia do ano da liga de 2028.

13. Bônus de treino fora de temporada de 2028: $ 100.000.

É um contrato de três anos com US$ 95,3 milhões garantidos, que é o fardo de três anos de Donald, de US$ 95 milhões. (Um bônus de treino fora de temporada compensou a diferença de US$ 100.000.)

Embora a assinatura de três anos não esteja totalmente garantida, os Chiefs devem cortá-lo após um ano para evitar dívidas de US$ 95 milhões. Se o fizessem, lhe deviam US$ 60,2 milhões por ano.

Os diretores têm opção nos últimos dois anos. Resta saber se os Chiefs lhe pagarão US$ 28,5 milhões quando ele completar 32 anos em 2027. Então, aos 33 anos, o salário passa a ser de US$ 33,5 milhões.